Bonamiko denuncia el envenenamiento de al menos siete gatos en una colonia felina autorizada de Cuenca

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CUENCA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La protectora Bonamiko de Cuenca ha denunciado la muerte por envenenamiento de al menos siete gatos en una colonia felina autorizada de la capital conquense.

La organización informa de que lograron rescatar a dos de estos animales que fueron envenenados, pero que ingresaron en el veterinario con pronóstico muy reservado.

"No eran un problema. Estaban controlados y cuidados, no hacían nada mal.. tan solo sobrevivir.", ha lamentado Bonamiko, que pide la colaboración ciudadana para obtener cualquier información sobre este suceso.

La protectora recuerda que Ley de Bienestar Animal en España castiga el maltrato y la muerte de animales, con multas e incluso penas de prisión.

"Este suceso ha dejado a las alimentadoras con el corazón roto y no pararemos hasta que el culpable pague por sus actos", afirma la asociación en el video que han compartido para denunciar el suceso.

Finalmente, Bonamiko ha dado las gracias al Ayuntamiento de Cuenca y a la Guardia Civil por su rápida actuación.