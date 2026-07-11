Borja Terrón, Patricia Gutiérrez y Beatriz Dorado, miembros del PP de C-LM en el nuevo Comité de Dirección de NNGG

Delegación C-LM en el Congreso de NNGG. - PP

TOLEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha estará representado en el nuevo Comité de Dirección de NNGG nacional por Borja Terrón, Patricia Gutiérrez y Beatriz Dorado.

Así lo han indicado fuentes del PP, en un comunicado, tras la celebración del XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones en Valladolid.

Las mismas fuentes han señalado que Borja Terrón, miembro del equipo de comunicación del PP regional, será vicesecretario de Comunicación.

Patricia Gutiérrez, que trabaja en el Ayuntamiento de Toledo con el equipo del alcalde, Carlos Velázquez, será encargada del Voluntariado en NNGG.

De su lado, Beatriz Dorado, alcaldesa de Fernán Caballero, será la presidenta del Comité de Alcaldes nacional de NNGG.

El presidente regional del PP, Paco Núñez, en su cuenta en la red social X, tal y como recoge Europa Press, ha mostrado su "orgullo" por ver a Terrón, Gutiérrez y Dorado formar parte del nuevo Comité de Dirección de NNGG.

"Las personas siempre son lo más importante de cualquier proyecto", ha resaltado Núñez, quien ha expresado que conoce "muy bien" la "valía de Borja", destaca que Patricia "está realizando un excelente trabajo desde el Ayuntamiento de Toledo" y asegura Beatriz, como alcaldesa de Fernán Caballero, "representa una generación de jóvenes que entiende la política desde la cercanía y el compromiso".

"¡Enhorabuena a los tres!. Muy orgulloso de que Castilla-La Mancha siga aportando tanto talento al proyecto nacional", concluye Núñez.