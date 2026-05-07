Brihuega acogerá la entrega de los primeros reconocimientos de C-LM por el Día contra la LGTBIfobia el 13 de mayo

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, en la presentación de los primeros reconocimientos con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Brihuega (Guadalajara) será el escenario, el próximo miércoles 13 de mayo, de la entrega de los primeros reconocimientos de Castilla-La Mancha con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia que se conmemora el 17 de mayo.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, en una rueda de prensa concedida en el Palacio de Fuensalida en la que ha destacado que "el Día contra la LGTBIfobia debe servir para que todas las instituciones públicas y privadas, especialmente las administraciones, mostremos la fortaleza de la diversidad y el reconocimiento de los derechos humanos frente al odio".

La titular de Igualdad regional ha anunciado que serán cinco los reconocimientos, uno por provincia, para reconocer a "personas a nivel individual, a entidades y empresas para preservar un valor tan preciado en nuestra sociedad como es la diversidad".

Así, por la provincia de Albacete, será reconocida la escritora, poeta y activista Sara Monsalve, "por el continuo compromiso con la defensa de igualdad, con el feminismo y con la visibilización del colectivo LGTBI".

El activista LGTBI, Jesus Antonio Muñoz Morales, será reconocido por la provincia de Ciudad Real, por ser "uno de los principales impulsores del movimiento asociativo en la comarca Mancha Centro".

El Gobierno de Castilla-La Mancha reconocerá, asimismo, a la activista conquense María Elena López Blas, "impulsora del movimiento LGTBI en Cuenca y firme defensora de los derechos de las personas trans y de sus familias, a partir de una experiencia personal".

En Guadalajara el reconocimiento irá dirigido a la empresa Mixer&Pack, dedicada a la fabricación de perfumes y cosméticos, por su "modelo comprometido con la igualdad y la diversidad, con la equidad y con la inclusión de las personas LGTBI en el ámbito laboral".

Finalmente, en la provincia de Toledo, el reconocimiento recaerá sobre la Escuela de Arte, "por su apuesta por la educación integradora que valora la diversidad y atiende a las distintas realidades personales y sociales".

"Este acto se marca en las políticas de visibilidad del LGTBI que hemos impulsado con contundencia en la presente legislatura", ha declarado Sara Simón, apuntando a la promoción de actos con motivo del Día del Orgullo, así como otras fechas "fundamentales del calendario" como el Día de la Visibilidad Lésbica.

COMPROMISO CON LA DIVERSIDAD EN C-LM

La consejera de Igualdad ha reivindicado el "compromiso con la diversidad y con los derechos de las personas LGTBI" de la administración autonómica que "no solo cuida y protege los derechos de las personas LGTBI", sino que también "que amplía los servicios", impulsa el tejido asociativo y "visibiliza los valores de la diversidad sexual".

Una apuesta por la diversidad que ha contrapuesto con "algunos pactos políticos han tenido como principal objetivo, entre otros, la derogación de las leyes de apoyo a la diversidad y del reconocimiento de los derechos LGBTI".

En este sentido, ha señalado la constitución en Castilla-La Mancha de "la Comisión de Diversidad, el Consejo Regional del LGTBI", así como "la ampliación del Servicio de Atención Integral, SAI-LGTBI, con la apertura de oficinas físicas en todas las provincias de la región" que cumple su primer año.