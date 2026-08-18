Brihuega pone en marcha su primera residencia artística musical como semilla de un futuro centro cultural permanente. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Brihuega y el Festival Nostalgia han puesto en marcha hasta el próximo 23 de agosto la primera residencia artística musical 'Brihuega, refugio de artistas', una iniciativa que reunirá durante una semana a músicos internacionales para convivir, trabajar y crear tomando como fuente de inspiración el patrimonio, la historia y la tradición del municipio.

Tal y como informa el Consistorio, la experiencia nace además con vocación de futuro y constituye el primer paso hacia el proyecto municipal de crear en Brihuega un centro cultural con residencia artística permanente.

La residencia estará dedicada a la creación de 'Locuras&Sueños: Músicas del alma', el nuevo programa del ensemble Barbaroco, integrado en esta ocasión por Eliaz Hercelin, viola de gamba; Christine Zayed, voz y qanun; e Ilan Hercelin, percusiones.

El proyecto está impulsado por Eliaz Hercelin, director artístico del Festival Nostalgia, y permitirá trasladar a Brihuega el propio proceso de creación musical, convirtiendo durante varios días al municipio en espacio de encuentro, inspiración y experimentación artística.

La iniciativa supone una nueva evolución del proyecto cultural iniciado con el Festival Nostalgia, cuya primera edición reunió durante el pasado mes de abril a numeroso público en diferentes espacios patrimoniales de Brihuega y sus pedanías.

El festival nació con la voluntad de unir música, patrimonio e identidad y cerró su primera edición con llenos absolutos en algunos de sus escenarios y una clara vocación de continuidad.

El alcalde de Brihuega, Luis Viejo, sitúa esta residencia dentro de una estrategia cultural de mayor recorrido. "Brihuega quiere seguir escribiendo su historia tendiendo la mano a propuestas artísticas que generen pensamiento crítico, inquietud en el alma y nos ayuden a soñar desde la autenticidad de nuestro territorio con una mirada universal", señala.

El proyecto, añade, representa el comienzo del futuro centro cultural y residencia de artistas permanente de la Alcarria en Brihuega, concebido para generar nuevas ideas y favorecer planteamientos respetuosos con la dimensión humana y el entorno.

El pasado mes de abril, Viejo trasladó al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la propuesta de crear un centro cultural con residencia permanente para artistas, abierto a disciplinas como las artes plásticas, la literatura, el pensamiento, la música o las nuevas expresiones contemporáneas. El objetivo municipal es favorecer desde el medio rural el intercambio, la experimentación y la producción artística, implicando también a la población local y combinando tradición, contemporaneidad, arraigo y apertura.

La primera residencia permitirá comenzar a experimentar ese modelo a pequeña escala. Durante una semana, los artistas encontrarán en Brihuega un espacio para desarrollar conjuntamente su trabajo, mientras el municipio incorpora a su programación cultural algo que va más allá del concierto terminado: el propio proceso de creación.

La intención es que estas experiencias generen intercambio cultural, atraigan talento internacional y contribuyan a situar a Brihuega y a la Alcarria dentro de los circuitos europeos de creación contemporánea.

ESTE JUEVES ARRANCA LA PROGRAMACIÓN

La programación abierta al público comenzará el jueves 20 de agosto con una visita y concierto en el Centro de Día a las 10.00 horas y un ensayo abierto a las 18.30 horas.

El viernes 21, a las 20.30 horas, tendrá lugar el concierto de fin de residencia en el jardín de la Casa Manu Leguineche. La propuesta se extenderá también a las pedanías: el sábado 22, a las 21.30 horas, Barbaroco actuará en la iglesia de Nuestra Señora de los Llanos de Yela, mientras que el domingo 23, a las 12.00 horas, la residencia concluirá con un concierto en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Romancos.

La residencia cuenta con el apoyo de fondos europeos a través de Culture Moves Europe, así como del Goethe-Institut y del Ayuntamiento de Brihuega. Con esta primera experiencia, el municipio pretende sembrar la semilla de un espacio cultural permanente capaz de mantener actividad durante todo el año y contribuir a dinamizar la vida cultural, social, turística y económica de Brihuega también fuera de la temporada estival.