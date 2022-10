La bronca capitaliza un nuevo debate sobre la carrera profesional sanitaria y Moreno (PP) casi acaba expulsado

La mayoría socialista saca adelante su propuesta y apoya la de Cs al acordar retirar el término 'estatutario' del texto

TOLEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha acogido un nuevo debate, presentado por el Grupo Popular, para abordar la recuperación de la carrera profesional sanitaria, eliminada por un Gobierno del PP en el año 2012 y que aún no se ha recuperado pese a llevar anunciándose siete años por parte del Gobierno socialista, una discusión en la que durante la intervención del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, la bancada 'popular' ha elevado el tono de manera que Ana Guarinos primero y Juan Antonio Moreno después han sido llamados al orden, hasta el punto de que el segundo casi acaba expulsado tras dos amonestaciones de la Presidencia de la Cámara.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, era el último en subir al estrado para cerrar el debate, y al arrancar sus palabras ha querido recordar algunos de los "recortes" del PP cuando asumieron el Gobierno, por lo cual le llama la atención que ahora "tenga el valor de traer este debate a las Cortes".

Fernández Sanz ha lamentado que se tomen sus anuncios como "chascarrillos", ya que para él sí que es un "chascarrillo" proponer rebajas de impuestos como hace el PP para detraer más de 1.500 millones de euros en impuestos. "¿Cómo piensan ustedes que se paga la carrera profesional sanitaria?", ha preguntado a la bancada del PP.

Tras el "proceso de abandono" que a su juicio sufrió la sanidad pública de Castilla-La Mancha cuando la comandaba el PP, ahora le da la impresión de que "hacerse defensor" del sistema. Los profesionales sobrábamos cuando gobernaba Cospedal", ha lamentado.

MERINO INSTA A PEDIR PERDÓN, FERNÁNDEZ SE NIEGA

La portavoz del PP en las Cortes, Lola Merino, ha pedido la palabra para reclamar al consejero que retire las palabras "insultantes" contra Juan Antonio Moreno y pida perdón.

"Usted no puede insultar a ningún diputado y decir que no representa a nadie. Tenemos representación todos y cada uno de los que estamos en este Parlamento. Retire las palabras y pida perdón", ha abundado.

Fernández Sanz ha retomado la palabra para lamentar que saque sus palabras de contexto: "No he dicho que no represente a nadie, he dicho que no lo hace cuando actúa como actúa", ha zanjado.

CS REPARTE CRÍTICAS ENTRE PP Y PSOE

El diputado de Cs David Muñoz Zapata ha tomado la palabra para criticar, en primer lugar, que el Partido Popular reclame la recuperación de la carrera profesional sanitaria cuando el Gobierno del PP la tumbó en su ley de Garantías, "la ley de los recortes de Cospedal", hace ya 10 años.

Una medida que sigue vigente pese a que el PSOE "tiene mayoría absoluta", y aún mantiene el "75% de todas sus disposiciones".

Ha sido en este punto en el que ha recordado que ya Ciudadanos intentó en el Parlamento recuperar esta carrera profesional, extremo que funciona en otras regiones como Castilla y León, Cantabria o Cataluña.

En su opinión, muchos profesionales "no quieren venir a Castilla-La Mancha" a trabajar porque no cuentan con esta carrera profesional, a lo que ha sumado que "no les gusta que le mientan", pues el PSOE ya contemplaba en 2015 esta premisa en el programa electoral.

PP: "SON SOLO 60 MILLONES"

Por parte del Partido Popular, Juan Antonio Moreno ha lamentado que el presidente regional, Emiliano García-Page, haya hecho "caso omiso" a las peticiones del PP para recuperar la carrera.

Ha recordado que el Gobierno ha llegado a tasar la solución del problema en 60 millones de euros, cantidad que "ha bajado para la Sanidad de la región" de cara al próximo año.

"Con haber mantenido el presupuesto, se podría haber recuperado la carrera profesional", ha indicado el 'popular', considerando que la región es "donde más se está recortando el sistema". "Lo que pasa, a juicio de Moreno, es que "no quieren recuperar" algo que "afecta a la permanencia de los profesionales en el sistema público de la región".

Con todo, cree que ahora es "urgente recuperar" la ilusión del sector profesional sanitario, y ahora pide blindar un acuerdo con todos los agentes implicados de cara a que esta propuesta cristalice.

PSOE SE ARROGA EL FIN DE LOS RECORTES

De otro lado, José Antonio Contreras (PSOE) ha lamentado que el PP vuelva a intentar revertir uno de sus "recortes", cuando "en ninguna comunidad autónoma hubo tanto destrozo".

Así, ha recordado los "mil y un recortes" realizados, algunos de ellos incluso bautizados como "tasa Cospedal", mientras que el Gobierno del PSOE ha conseguido avances como hacer desaparecer las plantillas horizonte que planeaban reducir a 20.000 la plantilla total de sanitarios.

"No quiero ni pensar qué hubiera ocurrido en pandemia si tuviéramos ese nivel de profesionales", ha señalado Contreras, quien no se olvida además de que en los años entre 2011 y 2015 no hubo ni oposiciones ni concursos de traslados.

Mientras, desde que el PSOE recuperó el Gobierno "se están consolidando los profesionales convocando plazas fijas y estables" para revertir lo ocurrido hasta 2015.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

El Grupo Socialista ha introducido en su propuesta de resolución un total de cinco puntos entre los que reclamaban, en primer lugar, el reconocimiento al trabajo cotidiano realizado por los profesionales de la Sanidad Pública, de todas las categorías profesionales, para prevenir, proteger la salud y asistir a la población en las situaciones de enfermedad; así como apoyar el esfuerzo realizado por parte del Gobierno regional, a través de la Consejería de Sanidad y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para la mejora continua de las condiciones de los profesionales sanitarios.

Esta propuesta quiere reconocer las inversiones realizadas en materia de personal, pedir al Gobierno regional dar un impulso definitivo a la concertación con la representación de los profesionales de las Instituciones Sanitarias, y presentar un proyecto de reconocimiento y pago de carrera profesional en las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud "que responda a las necesidades estratégicas del sistema, incentivando la formación, la investigación, el compromiso con la calidad y la humanización".

De su lado, el Grupo Ciudadanos ha solicitado expresamente presentar previo acuerdo con los representantes del personal estatutario del Sescam un proyecto de ley que suponga la recuperación de la carrera profesional de forma inmediata.

Pedía, también, ejecutar un Plan de Prevención de Agresiones a Sanitarios, con dotación económica suficiente, que garantice un servicio de seguridad en los centros conflictivos y la adaptación de las instalaciones para que dispongan de medidas de seguridad como cámaras, dispositivos de alarma o habitaciones del pánico. Además, sumaban a la petición un plan de simplificación de procedimientos que reduzca la burocracia en la gestión administrativa del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

El PP, de su lado, pedía también la inmediatez en la recuperación de la carrera profesional por la vía de un gran acuerdo entre los grupos parlamentarios y para llegar a todos los profesionales sanitarios.

Del mismo modo, pedían incentivos económicos para las plazas más difíciles de cubrir, primando también a los profesionales que las ocupan dentro de la carrera profesional.

El PSOE ha pedido una ligera modificación en la propuesta de Cs --que pasaba por eliminar la palabra 'estatutario' para que afectara a toda la plantilla profesional--, de forma que la propuesta naranja ha salido adelante, junto a la del Grupo Socialista, también apoyada por los naranjas.

La del PP solo ha cosechado el voto a favor de su grupo, mientras que Cs se ha abstenido y el PSOE ha votado en contra.