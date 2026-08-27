Brosjaca, el titán en traje que sumará 67.000 'burflips' en un año, apura su ronda por España cosechando solidaridad

Josué Jaime Caparrós, 'Brosjaca'. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Josué Jaime Caparrós, 'Brosjaca' como nombre de guerra, se encuentra inmerso en un reto titánico en el que, desde el día número uno del desafío, suma un 'burflip' más a la cuenta hasta que llegue el día en el que tenga que hacer 365 para cerrar la proeza, lo que le llevará a sumar un total de 66.765 volteretas hacia atrás, todo ello ataviado con un traje.

El objetivo, totalmente benéfico, busca llamar la atención sobre la lucha contra el cáncer, enfermedad que le ha tocado sufrir en su núcleo cercano en varias ocasiones.

Para ello, todos y cada uno de los días en los que se ha dispuesto a desafiar la gravedad en zapatos, va acompañado de su capacha o espuerta donde los transeúntes dejan su aportación, grande o pequeña, la mayoría de las veces en monedas.

En la segunda fase de este reto, Broscaja metió la capacha en la maleta para recorrer, en 50 días, las 50 provincias españolas, un periplo que este mismo jueves, 27 de agosto, le lleva a la parcela número 40 tras pasar ayer por la plaza mayor de Ciudad Real, donde atendió a Europa Press para dar cuenta de su estado de ánimo y de fuerzas, físicas y mentales, para completar el reto.

EL COMIENZO DE TODO

"Todo esto empezó hace muchos años. Entro desde hace 20 años y justo hace dos empecé a compartir contenido en redes sociales con la intención de motivar a personas a que hicieran deporte", relata Josué, que revela que a lo largo de su vida ha tenido la desgracia de tener que sufrir como espectador cercano distintas experiencias relacionadas con el cáncer, de amigos a familiares, que terminaron por convertirse en una "motivación para buscar logros imposibles".

Una motivación inversa, ya que según explica, también sus distintos retos "les sirvieron a ellos para seguir en la lucha".

Con esa premisa, quiso aunar conocimiento en redes sociales y fortaleza física para adentrarse en el reto que ahora le ocupa.

Tras la visita de este miércoles a la plaza mayor de Ciudad Real, se adentra ya en la recta final de un reto que le llevará por las 50 provincias españolas, una cada día, a avanzar en su particular cuenta desde 1 hasta 365.

Así, desde el día en que arrancó el reto, cada atardecer le ha ido sumando un 'burflip' más a la cuenta tota.

Este periplo por el territorio nacional arrancó el día 200 y le llevará hasta el 250, de forma que aún le restarán 115 días para poner la guinda a una ambición que, según la matemática, le hará despegarse del sueño casi 67.000 veces.

Todo ello, durimiendo cada día "en un sitio diferente" y enfrentándse a distintas dificultades, desde la perplejidad de los espectadores hasta "no saber dónde dormir", sin contar con las "exigencias físicas" derivadas del reto.

ONCE DÍAS, ONCE PROVINCIAS POR DELANTE ANTES DEL FIN DE FIESTA

Tras rematar Ciudad Real, este mismo jueves llegará a Valencia, paso previo a Toledo, Ávila, Segovia, Valladolid, Palencia y Burgos, donde casi tendrá rematada la península. De ahí, avión hasta Baleares y otros dos vuelos más para solventar su cita con Gran Canaria y Tenerife antes de que el día 6 de septiembre el Parque del Retiro de la capital de España sirva como fin de fiesta.

"Quiero hacer un cierre espectacular, que se note el esfuerzo y donde podamos mostrar todo el dinero recaudado por toda España", apunta.

Dinero que termina reposando en su capacha o espuerta, que ya se le ha quedado pequeña y que tras su cita con Ciudad Real suma ya 102 kilos de monedas, gracias a la solidaridad de más de mil personas a lo largo de su viaje por España.

Aunque admite que el cuerpo "va muy cansado", la mente "dice que hay que seguir dándolo todo porque van a pasar cosas muy grandes".

El hecho de desfilar por los lugares más icónicos de todo el país ha hecho sin duda que su reto se dé a conocer, y durante sus distintas paradas, tal y como reconoce, ha podido comprobar la gran solidaridad que hay en el país.

"Cada vez notamos más acogimiento y estamos notando cómo crece el apoyo en redes sociales. Nos alegra un montón, esto es el comienzo de un movimiento que estoy seguro va a marcar un antes y un después en la vida de muchas personas", ha asegurado.

Por toda la experiencia acumulada, defiende que los españoles "tienen buen corazón y están siempre dispuestos a ayudar y a darlo todo". "No ha habido ni una sola provincia donde no hayamos recibido donaciones.

La aventura cuenta también con apoyo desde lo institucional, si bien ha aprovechado para hacer un llamamiento de cara a que las administraciones "pongan facilidades" a todos ellos intrépidos que solo busquen ayudar.

EMOCIONES EN CADA PLAZA

El atleta conquense se lleva de la aventura numerosos recuerdos de los que duran toda la vida. Desde la alegría que proporciona la gente que se acerca a felicitarle hasta las historias humanas que hay detrás de sus seguidores, Broscaja cita varios hitos a lo largo de su recorrido que le dejarán marcado.

"Muchos días ni siquiera teníamos sitio donde dormir, llegábamos a la aventura, y personas que no nos conocían de nada nos prestaban su casa, incluso dejando hueco en una cama yéndose a dormir al sofá", rememora.

Todo ello con una liturgia que empezaba por llegar a una plaza a empezar el reto ante gente que no sabía lo que estaba ocurriendo.

"Nos hemos tenido que enfrentar al llegar a un sitio, presentarnos con una capacha llena de monedas y hacer que la gente viera a un tío en traje haciendo mortales hacia atrás sin saber por qué. Pero, tras varios saltos y la explicación de lo que hacemos, cambiamos la indiferencia o el miedo a una confianza suficiente para que la gente deje dinero", relata.

Es de esa forma en la que llegan a una plaza donde apenas dos o tres personas conocen al personaje y, en el cien por cien de los casos, terminan con "un corro de gente aplaudiendo" el final del reto diario.

En estos momentos, Brosjaca estima en 15.000 los euros recaudados a lo largo de más de cien

JAVIER MELERO Y PLANETA MOVIMIENTO, INDISPENSABLES

Detrás del hombre del traje que salta hacia atrás, hay más equipo. Por eso Broscaja cita a Javier Melero, escudero que además de registrar en vídeo todo lo que va ocurriendo, es su verdadero apoyo moral cuando vienen mal dadas.

"Si no fuera por él, no podría haber hecho este reto. Me ayuda a nivel logístico, en las grabaciones y en el soporte técnico, pero sobre todo a nivel moral. Yo soy la persona que salta, pero él es el que está detrás, y cuando haces esto todos los días hay momentos anímicos muy bajos, y él es clave para que este proyecto salga hacia adelante", expresa.

Cita en este punto al equipo de Planeta Movimiento, que desde Cuenca sigue trabajando en las gestiones administrativas y el contacto con patrocinadores.