El burka y el nikab quedan prohibidos en dependencias municipales de Toledo tras validar el PP la moción de Vox

Pleno en el Ayuntamiento de Toledo.

TOLEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Toledo ha aprobado una moción de Vox, con una transaccional del PP, para prohibir en las dependencias municipales cualquier prenda que oculte el rostro de las personas y que, por lo tanto, no permita su identificación. PSOE e IU-Podemos han votado en contra de esta prohibición.

La presidenta de Vox, Inés Cañizares, ha apelado "a la dignidad" para defender la prohibición del burka o el nikab, que muchas mujeres musulmanas "están denunciando como instrumentos de opresión" y ha cargado contra las "feministas selectivas" que, "bajo argumentos culturales o religiosos", justifican unas vestimentas "que invisibilizan a la mujer".

La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Abellán, tras preguntar a la edil de Vox cuántas mujeres con burka ha visto en el Ayuntamiento o en la propia ciudad, ha defendido que, si una mujer vive coacción o presión familiar o comunitaria, "la respuesta democrática no es cerrarle la puerta del Ayuntamiento, sino abrirle recursos, protección, información, acompañamiento y libertad real para decidir".

El edil de IU-Podemos, Txema Fernández ha recriminado lo "cobarde" de este texto, pues considera que "no tiene nada que ver con el feminismo ni con los derechos de las mujeres y menos con los derechos humanos, únicamente con esparcir un mensaje de odio".

Los votos del PP también han contribuido a que Vox haya sacado adelante su moción para paralizar la regulación extraordinaria de inmigrantes, ya que "conlleva un efecto llamada permanente, debilitando el principio de legalidad, con el consiguiente deterioro y colapso de los servicios públicos esenciales", ha señalado el edil de Vox, Juan Marín.

EL PLENO PIDE AL MINISTERIO MEJORAR FRECUENCIAS DEL AVE

En otro orden de cosas, la alianza PP y Vox, con el voto en contra de PSOE e IU-Podemos, ha dado luz verde a la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a mejorar frecuencias, capacidad y puntualidad en la conexión ferroviaria Madrid-Toledo y la puesta en valor de la estación de Toledo.

Una moción defendida por el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, que ha lamentado que cuando se habla de frecuencias y puntualidad "no hablamos sólo de trenes, hablamos de trabajadores que llegan tarde a su puesto de trabajo, a estudiantes que pierden exámenes, hablamos de conciliación y calidad de vida".

En este pleno también ha salido adelante con los votos a favor de VOX, y el voto en contra de PSOE e IU, la moción presentada por el PP para instar al Ministerio de Cultura a iniciar de manera inmediata la restauración y consolidación de la puerta del Vado y de las murallas en los tramos de los lienzos del Paseo de Recaredo, la calle del Potro y la Ronda de Granadal, para garantizar la seguridad estructural y la preservación patrimonial de Toledo.

RECHAZADA LA MOCIÓN DEL 8M DE PSOE E IU

En cuanto a las mociones rechazadas se encuentran la presentada de manera conjunta entre PSOE e IU-Podemos con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, tras rechazar una enmienda transaccional presentada por basada en el texto institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias.

La concejala del Grupo Municipal Popular, Marisol Ilescas, ha lamentado la "intención demagógica" de una propuesta que solicita medidas que el actual equipo de Gobierno "ya está ejecutando o que, incluso, la propia oposición dejó abandonadas durante años".

Según Illescas, su concejalía ha reforzado la atención a la violencia de género con una nueva psicóloga en el Centro de la Mujer, una educadora más en la Casa de Acogida y la firma del convenio VioGén, "algo que la anterior gestión no concretó".

Tampoco ha salido adelante la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre las actuaciones urbanísticas y su impacto medioambiental en la ciudad, que ha sido rechazada por PP y VOX y con la abstención de IU-Podemos.

Por último, el pleno ha rechazado la moción presentada por IU-Podemos para eliminar el uso de herbicidas químicos en Toledo.

El pleno ha comenzado con la lectura de la declaración institucional por el Día Mundial de las Enfermedades Raras que se celebra cada año el último día de febrero, tras la solicitud realizada por la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) que aglutina 442 organizaciones de pacientes.