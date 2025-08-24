Buscan a un espeleólogo desaparecido en una cueva de Riópar

ALBACETE 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de emergencias buscan a un espeleólogo desaparecido este domingo en una cueva de Riópar, en la provincia de Albacete.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido dado sobre las 19.59 horas, cuando se ha perdido el contacto con el hombre, cuyos datos de filiación no han trascendido, mientras exploraba la cueva de los Chorros del Río Mundo, en el municipio albaceteño.

En el lugar se encuentran desplegados agentes de la Guardia Civil, bomberos de Molinicos y equipos de Rescate en Altura de la Diputación de Albacete.