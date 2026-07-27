Buscan a un joven de 19 años desaparecido desde este domingo en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)

Equipo de Protección Civil de Ciudad Real que participa en la búsqueda de un joven de 19 años desaparecido desde este domingo en Villarrubia de los Ojos - AYTO CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo formado por Guardia Civil, Policía Local, bomberos de Daimiel, bomberos forestales, Cruz Roja y Protección Civil se encuentra buscando desde este domingo a un joven de 19 años desaparecido en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso de la desaparición de este joven con afecciones psiquiátricas se dio este domingo sobre las 15.58 horas. Desde ese momento el dispositivo se puso en marcha para la búsqueda por la noche y reanudarla por la mañana.

Al respecto, el equipo de Protección Civil del Ayuntamiento de Ciudad Real ha activado un operativo compuesto por seis voluntarios, que se han desplazado hasta la zona con tres vehículos todoterreno, el equipo GERAS de rescate subacuático y la unidad de drones, con el objetivo de apoyar las labores de localización coordinadas por los servicios de emergencia.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Hervás, ha explicado que "en la mañana de hoy, a las 7.00 horas, se ha recibido notificación por parte del 112 de Emergencias de la Junta de Comunidades para la activación del grupo de Protección Civil de Ciudad Real, con el fin de colaborar en la búsqueda y rescate de un desaparecido en la localidad de Villarrubia de los Ojos".

Hervás ha detallado que "hasta allí se han desplazado seis voluntarios de nuestra Agrupación, con tres vehículos todoterreno, el grupo GERAS de rescate subacuático y el equipo de drones, para colaborar en las labores de búsqueda".

Asimismo, Miguel Hervás ha expresado su deseo de que el operativo concluya con éxito: "Confiamos en que las labores de búsqueda permitan localizar al joven lo antes posible. Queremos trasladar todo nuestro apoyo a su familia y desear que esta situación tenga el mejor desenlace posible", ha afirmado el edil.

El edil ha querido reconocer la disponibilidad y el compromiso de los voluntarios de Protección Civil, que una vez más ponen sus conocimientos y medios especializados al servicio de los dispositivos de emergencia cuando son requeridos, colaborando de forma coordinada con el resto de administraciones y cuerpos intervinientes.