Bustinduy dice que el esfuerzo para financiar la dependencia "no tiene precedentes" y ratifica su incremento "sostenido"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha remarcado este viernes el esfuerzo que se ha hecho en materia de financiación de la dependencia, que "no tiene parangón" ni "precedentes" en lo que a las políticas públicas en España se refiere y ha ratificado el incremento de esa financiación "sostenido, estructural e irreversible".

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios durante su visita al Hospital Nacional de Parapléjicos, donde ha incidido en que el esfuerzo realizado en este ámbito va a continuar, siendo un compromiso del Gobierno el de "alcanzar en el año 2027 el 50 por ciento de la financiación del sistema de la dependencia".

"Y yo ratifico ese compromiso, y así se reflejará en los presupuestos generales del Estado", ha comentado el ministro, que ha añadido, no obstante, que "no basta solo con más financiación" y que hay que "mejorar el sistema de la dependencia".

Al respecto, ha recordado que el próximo jueves, día 11, el Congreso de los Diputados votará la admisión a trámite de las reformas de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que van a "transformar el sistema de la dependencia, generando más y mejores derechos", confiando en que ambas salgan adelante con un consenso amplio.