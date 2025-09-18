Bustinduy visita este viernes un comedor escolar del colegio Ana Soto de Albacete

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

ALBACETE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, estará este viernes, 19 de septiembre, en Albacete para visitar el CEIP Ana Soto y conocer cómo funciona el comedor escolar de este centro.

Esta visita se enmarca en la implementación, en este curso escolar, del Real Decreto que se aprobó en abril para garantizar que haya comidas saludables en colegios e institutos y que impulsó el Ministerio que dirige Bustinduy, tal y como ha informado este departamento en nota de prensa.

En la visita, el ministro estará acompañado previsiblemente por la viceconsejera de Educación de la Junta de Castilla-La Mancha, Mar Torrecilla; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos y el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes en Albacete, Diego Pérez.