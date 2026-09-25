Caballero celebra "el histórico momento económico que vive Castilla-La Mancha" en crecimiento y creación de empleo

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, en la inauguración de la nueva planta de NACO. - JCCM

CIUDAD REAL 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha puesto en valor "el histórico momento económico que vive Castilla-La Mancha".

Desde la inauguración de la nueva sede de NACO Construcciones en Ciudad Real, Caballero ha destacado los datos que reflejan el crecimiento de la economía regional, la creación de empresas y las cifras históricas en materia de empleo y ha recordado que la región lleva meses liderando la confianza empresarial, según ha informado la Junta por nota de prensa.

"En esta región se conjugan dos elementos que impulsan el fortalecimiento económico de la región: por un lado, hay empresarios, como quienes hoy inauguran esta nueva sede, que invierten y que emprenden para generar desarrollo económico y oportunidades desde el territorio y para el territorio; y, por otro lado, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, con el liderazgo de Emiliano García-Page, estamos apoyando al tejido productivo de la región con ayudas económicas y con certidumbre política, legislativa y fiscal", ha explicado Caballero.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional ha remarcado que, según los últimos datos que hay recabados hasta el mes de julio de 2026, ya se han constituido 2.396 empresas nuevas, "lo que da una media de 9,8 que nacen cada día".

Estos datos, comparados con los datos del mismo periodo de años anteriores reflejan claramente la progresión.

Además, ya se ha conseguido superar la barrera de 2.000 empresas de saldo positivo.

A ello se suma que la economía de Castilla-La Mancha creció un 2,7 % interanual en el segundo trimestre de 2026, tal y como ha recordado.

"Estos datos de crecimiento económico tienen su impacto positivo en la que fue y sigue siendo una de las mayores preocupaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha desde que García-Page llegó a la presidencia: revertir las dramáticas cifras de desempleo que había en la región hace 12 años", ha señalado.

Así, José Manuel Caballero ha puesto en valor que, más allá de las circunstancias estacionales, los datos de empleo reflejan que "hay más gente que nunca trabajando en la región" que se acerca al millón de personas ocupadas con la población activa más alta de la serie.

Así, Caballero ha puesto en valor el esfuerzo conjunto que deben hacer administraciones, empresas y agentes sociales para dar respuesta a las dificultades existentes en materia de vivienda, especialmente entre la población joven.

En esta línea, ha señalado que "es necesario que administraciones, empresas y toda la sociedad en su conjunto hagamos un esfuerzo para generar vivienda", apostando además por que esta se desarrolle en condiciones de accesibilidad.

Por eso, el vicepresidente segundo ha puesto el foco en la necesidad de facilitar el acceso a una vivienda a quienes tienen más dificultades, "como son la gente joven", para favorecer su emancipación y el desarrollo de proyectos de vida autónomos.

Asimismo, ha defendido la implicación de todas las administraciones.

Según ha afirmado, el objetivo debe ser generar más vivienda asequible para que "especialmente quienes tienen más dificultades puedan acceder a ella y puedan establecerse y generar una vida autónoma".

Finalmente, el vicepresidente segundo ha dado la enhorabuena a los responsables de NACO Construcciones "por esta importante inversión para mejorar vuestras instalaciones que, sin duda, repercutirá en una mejora del buen servicio que ya prestáis a la ciudadanía y que es un reflejo del crecimiento y la expansión que estáis teniendo".

Asimismo, Caballero ha trasladado los mejores deseos por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha "para que sigáis creciendo en proyectos y en calidad y sigáis haciéndolo vinculados a vuestra tierra y generando oportunidades aquí que mejoren la vida de la gente".