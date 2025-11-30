Caballero (PSOE) destaca que C-LM "es el mejor ejemplo de transparencia" y critica "la hipocresía del PP" - PSOE

CIUDAD REAL 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario General del PSOE provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha destacado este domingo que Castilla-La Mancha es el mejor ejemplo de apuesta por la transparencia, y ha señalado que le parece "muy mal la hipocresía" que está demostrando el PP.

En Castilla-La Mancha, ha trasladado, hay una apuesta clara por tener "los bolsillos de cristal". "Se trata de una exigencia del presidente Page, que no admite ni la más mínima huella de corrupción", ha aseverado, y ha asegurado que ello ha permitido que "en esta tierra el PSOE lleve ya diez años al frente del Gobierno y que cuente con la confianza de la ciudadanía".

Desde Campo de Criptana (Ciudad Real), ha criticado "la hipocresía" de los dirigentes del PP. Un partido que, como ha recordado, tanto a nivel nacional como regional, y también en el pasado, está afectado por asuntos judiciales. Y ha lamentado que los 'populares' intenten sacar ventaja política "cuando de lo que se trata es de trabajar juntos y de evitar que la corrupción pueda anidar en los partidos".

Caballero ha señalado que "es una lacra que sin duda hace un daño enorme a la confianza de la ciudadanía en la política", y de ahí que haya trasladado que el objetivo, "pensemos como pensemos, votemos a quien votemos, tengamos la ideología que tengamos, debe ser erradicarla".

"Espero también que, por parte del PP y del resto de fuerzas políticas, se condene y se llame la atención sobre los corruptos propios", ha concluido ante la llamada del PP a congregar manifestaciones.