Caballero reclama el apoyo de la Unión Europea en la promoción del vino en mercados exteriores, destacando el asiático

José Manuel Caballero atiende a los medios durante la segunda jornada de la reunión del Intergrupo del Vino del Comité Europeo de las regiones, celebrada en Austria. - EUROPA PRESS

TOLEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha reclamado este miércoles, en el seno del Intergrupo del Vino del Comité Europeo de las Regiones, el apoyo de las instituciones europeas en la promoción y distribución del vino en mercados emergentes.

"La petición que hacemos desde el Intergrupo del Vino del Comité de las Regiones es que las instituciones europeas y, de manera principal, la Comisión, apoyen con mayor intensidad la promoción de los vinos europeos y eso nos beneficia mucho a los vinos de Castilla y La Mancha, en terceros mercados", ha señalado el vicepresidente durante la segunda jornada de la reunión del Intergrupo en la localidad austriaca de Donnerskirchen.

Caballero ha destacado algunos mercados emergentes con mucho potencial para la exportación de vinos europeos y, concretamente, castellanomanchegos, especialmente en Asia.

En este sentido, ha apuntado a "mercados como es el caso de Corea del Sur, de Taiwán, de Singapur" ya que "pueden ayudar a dinamizar las ventas del vino de España y de manera particular de Castilla-La Mancha".

Además, ha subrayado el potencial de la India, planteando que "es ahora mismo la cuarta economía del mundo" y abre una oportunidad gracias a los acuerdos comerciales en ciernes que suponen "una reducción del arancel del 50 por ciento".

Para el vicepresidente de Castilla-La Mancha es imprescindible un apoyo al sector en este ámbito ya que, dadas las turbulencias económicas globales, "el mercado del vino atraviesa por situaciones complicadas".

Por este motivo, ha señalado la necesidad de dedicar más recursos económicos, afianzar las campañas de promoción y flexibilizar la utilización de recursos económicos para "que lo puedan utilizar con facilidad las bodegas".