Caballero valora la estrategia europea sobre relevo generacional en el campo pero pide "afinar" con los recursos

BRUSELAS/TOLEDO 4 Feb. (De los enviados especiales Jorge Rodríguez y Roberto Martos para EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha valorado las medidas propuestas por la Comisión Europea para garantizar el relevo generacional en el campo, aunque ha dicho que se debe "afinar" con los recursos económicos.

"Hay una estrategia presentada por la Comisión que sin duda es positiva, nos gusta la música. Lo que pasa es que hay que afinar con la letra y la letra son los recursos económicos", ha indicado a los medios antes de participar en la comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones.

Bajo su punto de vista, no se puede tener "la ambición" de incorporar más jóvenes y, al mismo tiempo, "dejar de lado el incorporar más recursos económicos". "De manera que sí a la estrategia de la Comisión Europea pero desde luego sí a más recursos económicos para favorecer la incorporación de estos jóvenes al mundo de la agricultura y de la ganadería.

LA POSICIÓN DE C-LM

Caballero ha señalado así que en su intervención fijará la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha sobre el encargo que ha hecho el Comité de las Regiones al presidente regional, Emiliano García-Page, y que culminará en el mes de julio en un pleno en el que se fijará la posición definitiva y final.

"Confiamos en que vamos a lograr el apoyo de todas las comunidades autónomas de España y de todas las regiones de Europa", ha apuntado, para agregar que "es evidente que el mayor problema que tiene en estos momentos la agricultura es el relevo generacional, y que tiene que ver también con la seguridad alimentaria, con la sostenibilidad, con el equilibrio territorial y la vertebración del territorio".

Ha reconocido que Castilla-La Mancha está "haciendo las cosas bien" en este sentido y como muestra ha apuntado que, en esta legislatura en la que la región tiene como objetivo llegar a 1.900 jóvenes incorporados, ya lo ha hecho unos 1.500 en dos convocatorias a falta un año y medio.

"Ahora tenemos ya en marcha una tercera convocatoria que nos permitirá incorporará en torno a 350 aproximadamente", ha dicho, para considerar estos datos "importantes" porque la región lleva incorporados el 50 por ciento de todos los jóvenes de España.

RESERVAS SANITARIAS EN SITUACIONES DE CRISIS

De otro lado, Caballero ha apuntado que la Comisión NAT tratará también cuestiones sanitarias, por lo que Castilla-La Mancha incidirá en tratar las reservas estratégicas de materiales sanitarias ante situaciones de crisis.

Así, ha recordado que en 2020, en la primera fase "más dura" del Covid, el Gobierno regional ya hizo una ley para garantizar una reserva estratégica de material sanitario y de tecnología sanitaria que pudiera ser de necesidad ante una situación de crisis sanitaria.

Es por ello por lo que Castilla-La Mancha explicará al resto de las regiones europeas, en el seno de esta comisión NAT, cuál ha sido el proceso de creación de esta iniciativa legislativa regional con el fin de tener una reserva para una situación de crisis sanitaria.

Preguntado por si esta ley podría ser un ejemplo para el resto de regiones europeas, Caballero ha dicho que sí y ha considerado que no se trataría solo una cuestión de voluntad política, ya que al darle rango de ley, la administración que esté al frente del Gobierno estaría obligada a disponer de esa reserva, actualizarla, mantenerla y reponerla.