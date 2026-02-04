Lizán exige en Bruselas una financiación adecuada de la PAC que garantice rentabilidad y continuidad del sector en C-LM

La directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, el vicepresidente segundo de C-LM, José Manuel Caballero, y el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán - EUROPA PRESS

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha exigido este miércoles una financiación "adecuada" de las políticas agrarias de la Política Agraria Común (PAC) para Castilla-La Mancha, con el fin de garantizar la rentabilidad y la continuidad de los agricultores y ganaderos de a región.

En declaraciones a los medios antes de participar en la comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones, Lizán ha considerado que un presupuesto adecuado en este sentido "no es un deseo sino que es una necesidad", también para las personas que trabajan en el medio rural para seguir manteniendo vivos los pueblos de la comunidad autónoma

Es por ello por lo ha afirmado que el compromiso de la Comisión Europea "tiene que ser patente" a la hora de establecer un mecanismo económico que garantice, dentro del marco financiero plurianual, la posibilidad del desarrollo de políticas vinculadas al desarrollo rural, con el fin de ofrecer "una cohesión real y verdadera" en Castilla-La Mancha.

"Si no entendemos que es necesario mantener esa pérdida que hoy nos establecen del 20 por ciento del presupuesto que tuvimos en el periodo anterior de programación --que a precio real de hoy sería prácticamente a un 30 por ciento-- estaríamos retrocediendo de forma importantísima en los objetivos que la Comisión estableció", ha manifestado.

Martínez Lizán ha considerado que toda la estructura del desarrollo rural ha supuesto una aportación económica "importante" para la región, no solo en materia de subvenciones sino también en la inversión de los emprendedores de Castilla-La Mancha.

Como ejemplo ha puesto que los programas Leader de los grupos de desarrollo rural, que han contado con 270 millones de euros en los dos periodos de programación, desde el 2014 al 2027, por lo que "la apuesta de inversión está por encima de los 800 millones de euros".

De otra parte, ha señalado que las políticas orientadas de la PAC, más allá del 2027, tienen que estar centradas también en que apoyar a los jóvenes, "con el fin de ofrecerles posibilidades de desarrollo para que tengan esa equidad de derechos que también pueden tener las personas del medio rural".

"Si no entendemos esto nuestros pueblos corren un grave riesgo de desaparecer y por lo tanto el compromiso del Gobierno regional de Castilla-Mancha va a ser el de seguir luchando por el desarrollo de estas políticas que han traído mucho y bueno a nuestra región, al contexto nacional y al contexto europeo", ha dicho.

Es por todo ello por lo que ha reiterado que desde Castilla-La Mancha se exigirá el cumplimiento de lo que cree que es una "obligación" por parte de los políticos europeos, "para el futuro y el desarrollo lo mejor posible de nuestro territorio".