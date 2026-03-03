Cabañero celebra que Albacete vaya a acoger un nuevo Centro de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero - DIPUTACIÓN ALBACETE
ALBACETE 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha celebrado la noticia confirmada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de que Castilla-La Mancha contará con una nueva sede del Centro de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA-BIC), que se ubicará en el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, en Albacete.
"Estamos convencidos de que esta incubadora no vendría aquí si no fuera por la tradición aeronáutica y el ecosistema tecnológico que ya existe en nuestra ciudad", ha señalado Cabañero durante la presentación de las Jornadas de Demostración Tecnológica Bacsi.
Con esta designación, ha dicho, Albacete se integra en la red nacional de Centros de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea, sumándose a otras comunidades autónomas ya presentes en este programa estratégico europeo.
El nuevo ESA-BIC permitirá incubar startups durante hasta dos años; ofrecer financiación directa de entre 50.000 y 60.000 euros por empresa; y contar con una financiación estructural para el centro de 1.008.000 euros en cuatro años, cofinanciados al 50% por la ESA (504.000 euros) y la Fundación del Parque Científico (504.000 euro), de la que forma parte la Diputación de Albacete, aportando cerca de 90.000 euros anuales a su sostenimiento, reforzando así su compromiso con la innovación y la diversificación económica de la provincia.