Cabanillas del Campo suspende los fuegos artificiales del cierre de fiestas por el alto riesgo de incendios

Archivo - Fiestas de Cabanillas del Campo - AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL CAMPO - Archivo

GUADALAJARA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara) ha comunicado a los vecinos que, por el alto riesgo de incendios, el cierre de las Fiestas de este domingo día 26 de julio no contará con castillo de fuegos artificiales desde el tejado del Ayuntamiento.

Tras el desfile de las peñas desde el Ferial a la Plaza del Pueblo, el acto se cerrará con la traca, a pie de plaza y carente de riesgo, pero no habrá lanzamiento de cohetes.

Se trata de una decisión con carácter preventivo, para evitar cualquier riesgo de fuego que pueda comprometer a los servicios de extinción, que están volcados en sofocar los graves incendios de esta temporada, según ha informado el consistorio en un comunicado.