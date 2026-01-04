La cabecera de los autobuses urbanos de Toledo se traslada este lunes a la Ronda del Granadal por la cabalgata de Reyes

Archivo - Cabalgata de los Reyes Magos de 2024. - H. FRAILE/AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cabecera de los autobuses urbanos de Toledo se va a trasladar este lunes desde Zocodover a las dársenas de la Ronda del Granadal, junto al remonte mecánico de Safont, desde las 15.00 horas y hasta el final del servicio, a consecuencia de la Cabalgata de Reyes que la ciudad celebra este lunes, 5 de enero.

En nota de prensa, el Ayuntamiento, además de recomendar el uso del transporte público, ha establecido junto a la Policía Local un dispositivo especial de tráfico, que se cortará de 14.00 a 18.30 horas en la avenida de Portugal, en el tramo comprendido entre la avenida Europa y calle Zaragoza.

También se cortará de 16.30 a 19.00 horas en la avenida de Portugal, en el tramo comprendido entre la calle Zaragoza y la rotonda de Ávila; de 17.00 a 19.30 horas en la avenida de Barber.

La alternativa para el tráfico se aconseja desde Colón por la calle Rosa Parks, pudiendo circular por las calles del barrio de Palomarejos, o desde General Villalba por la avenida de Europa.

De igual modo, de 17.30 a 21.00 el tráfico quedará cortado en el tramo comprendido entre la Puerta de Bisagra y la Plaza de Zocodover.

La alternativa para el tráfico es opcional, bien por Doce Cantos, desde la rotonda de Azarquiel, bien por Recaredo, desde la rotonda Alfonso VI.

La avenida de la Reconquista también se cerrará a la circulacioón de 17.30 a 21.00 horas. Como alternativa, se aconseja, desde Colón o Duque de Lerma por la calle Talavera para el margen derecho de la avenida, y desde la rotonda de Ávila por Mas del Rivero y rotonda de la Fábrica de Armas para el barrio de Santa Teresa; no obstante, en la rotonda Alfonso VI, habrá un dispositivo de tráfico que permite la circulación procedente de Recaredo, del Puente de la Cava y Carlos III y continuar por cualquiera de las mismas sin efectuar dicha rotonda, lo que garantiza otra salida y entrada al barrio de Santa Teresa.

Por último, se aconseja que la salida hacia Ávila N-403 desde el sector nordeste de la ciudad, se realice por la variante TO-20 (circunvalación) para evitar la rotonda de Ávila.

La cabalgata comenzará a las 18.00 horas en el Centro Cívico de Buenavista, continuará por la avenida de Portugal, avenida de Barber, avenida de la Reconquista y llegará a la Puerta de Bisagra.

Además, durante el recorrido se establecerá un tramo sin ruido, desde la salida hasta la rotonda de Santa Casilda, y habrá dos puntos reservados para personas con movilidad reducida; el primero de ellos en la avenida de la Reconquista, frente al antiguo hospital, y en Carmelitas.