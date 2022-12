El cadáver del Ecoparque de Toledo es de un varón joven pero se desconoce la causa de la muerte por su estado

TOLEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cadáver hallado este jueves en el Ecoparque de Toledo es el de un hombre joven, aunque debido a que se encuentra "en bastantes malas condiciones" se desconocen las causas del fallecimiento y no se ha podido identificar quién es.

Así lo ha desvelado este viernes el delegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca, a preguntas de los medios, tras presidir la toma de posesión del nuevo jefe superior de Policía en Castilla-La Mancha, Javier Pérez Castillo, en Toledo.

Según ha explicado, hasta que no finalicen los trabajos de la autopsia por parte del Instituto Anatómico Forense no se pueden sacar conclusiones sobre las causas de esta muerte, admitiendo que el mal estado del cuerpo se debía, no a que estuviera en avanzando estado de descomposición, sino al propio proceso de tratamiento de residuos mediante el que ha llegado hasta el ecoparque.

"Es un cuerpo que ha estado en un contenedor, que ha pasado por un camión de recogida de residuos, por los distintos procesos de canalización de residuos a la propia planta y se ha ido deteriorando, lo que dificulta su identificación".

Tierraseca ha señalado que, una vez tengan los datos, proseguirán las investigaciones con el fin de identificar a esta persona y conocer las causas del fallecimiento y, aunque de momento "sería muy aventurado" señalar que podría ser una persona desaparecida, sí se cotejarán todas las bases de datos de la Policía Nacional y la Guardia Civil "con el fin de tener todos los escenarios posibles abiertos".

ALOVERA

De otro lado, preguntado por el hallazgo de un cadáver junto a las vías del tren de Alovera (Guadalajara), también este jueves, el delegado del Gobierno ha precisado que también corresponde con un varón, aunque como en el caso de Toledo, el estado del cadáver "hace muy difícil la identificación"

"Habrá que proseguir con todo el proceso de investigación para poder por lo menos aproximarnos y conocer cuáles son las causas", ha apuntado, añadiendo que en este caso se están centrando, sobre todo, en la identificación.