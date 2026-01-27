La caída de varios árboles y ramas y movimiento de contenedores, entre las incidencias del viento en Toledo

Puerta del Cambrón. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La caída de varios árboles y ramas y el movimiento de contenedores son las incidencias que ha registrado el Ayuntamiento de Toledo debido a las fuertes rachas de viento que se están sucediendo este martes en la ciudad.

Así lo ha comentado a preguntas de los medios tras una rueda de prensa la concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina, quien ha recordado que el Consistorio, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, activó de forma preventiva el Protocolo de Cierre de Parques y Jardines.

"Esta mañana a las 7.45 horas se ha dado la orden de no abrirlos ya directamente, y aquellos que tienen puertas no se van a abrir y los que no, se van a acordonar, como se viene haciendo habitualmente", ha indicado.

Según ha explicado, entre las primeras incidencias registradas figura la caída de un árbol en la calle Río Guadalmena, en las inmediaciones de Castilla-La Mancha Media, así como un chopo en el barrio de Azucaica, a lo que se suma la caída de alguna rama "que puede suponer algún peligro" en la vía.

Igualmente, el Consistorio ha tenido que "fijar" las hojas de las puertas interiores de la Puerta del Cambrón "para evitar que puedan dar un golpe a alguien o algún vehículo".

Al hilo de lo anterior, y a propósito de las obras que se están realizando en el parque de la Vega, la concejala ha señalado que se ha dado orden para que los trabajadores o bien se trasladen a trabajar a la calle Duque de Lerma o dentro de las edificaciones, "pero que no estén fuera del parque", para que puedan trabajar en condiciones de seguridad.

Una vez que pase el temporal, Loreto Molina ha detallado que los técnicos de Parques y Jardines entrarán en ellos para hacer una evaluación previa y detectar alguna incidencia antes de abrirlos.