CaixaBank activa un plan de medidas de apoyo por valor de 50 millones para los afectados por el incendio de Guadalajara

Superficie forestal quemada durante el incendio forestal. - Mateo Lanzuela - Europa Press

GUADALAJARA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha habilitado un plan extraordinario de medidas de apoyo por valor de 50 millones de euros para los damnificados por el incendio forestal de la Sierra Norte de Guadalajara, que está afectando desde el pasado jueves a una veintena de municipios y cerca de mil personas.

El incendio ha causado daños en más de 18.000 hectáreas de zonas forestales y ha afectado, también, a algunas explotaciones agrícolas y ganaderas, así como a bienes y enseres personales. Este incendio ya es el más grande de la historia de Castilla-La Mancha.

La Dirección Territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura ha trabajado en las últimas horas para la activación de este plan extraordinario y para que los afectados por esta situación puedan beneficiarse de estas ayudas, que ya están disponibles a través de las oficinas de la red de CaixaBank en Castilla-La Mancha.

"En CaixaBank mantenemos una firme vocación de cercanía con el territorio y con las personas que están sufriendo las consecuencias de estos incendios, que afectan a una amplia extensión de la zona norte de Guadalajara. Queremos estar a su lado y ofrecerles todo nuestro apoyo en estos momentos especialmente difíciles", ha asegurado el director territorial de CaixaBank en la comunidad, Juan Luis Vidal, en nota de prensa.

La primera medida se destinará a anticipar el cobro de las indemnizaciones en pérdidas materiales como vehículos o inmuebles de las compañías aseguradoras, para facilitar a las familias y negocios que puedan verse afectados el rápido acceso de las compensaciones.

La segunda línea de apoyo que ha puesto en marcha la entidad se canalizará a través de AgroBank, la división de negocio de CaixaBank dirigida al sector agroalimentario, y está destinada a las inversiones que las explotaciones agrarias o ganaderas puedan precisar para la adecuación necesaria para continuar su actividad.