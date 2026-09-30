Una caldereta solidaria recaudará fondos en una feria de productos de Guadalajara para incendios como el de La Mierla

Mercado de Abastos. - MERCADO DE ABASTOS

GUADALAJARA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mercado de Abastos de Guadalajara se convertirá los días 23 y 24 de octubre en escaparate de los productos de la provincia, pero también en punto de encuentro para la solidaridad con los municipios afectados por los incendios.

Entre las actividades previstas dentro del nuevo Mercado de Productores de la Tierra figura una caldereta solidaria el sábado cuya recaudación, mediante una aportación simbólica de los asistentes, se destinará a los afectados por el incendio de La Mierla.

La iniciativa ha sido anunciada este miércoles por el concejal de Turismo, Víctor Morejón, durante la presentación de la programación de visitas turísticas para los últimos meses del año.

El Ayuntamiento pretende aprovechar este fin de semana, que coincidirá además con las Jornadas Mendocinas, para poner en primer plano productos y propuestas vinculadas a Guadalajara.

El mercado contará con alrededor de 30 casetas, según avanzó Morejón, y ocupará las dos plazas situadas en la parte superior del Mercado de Abastos, además de la zona de la campa. La premisa es que los productos deben proceder de Guadalajara, ya sean cultivados, fabricados o desarrollados en la provincia.

"Va a ser un guiño que creo que va a resaltar los productos de nuestra tierra, que muchas veces no leS damos la importancia que realmente tienen", ha señalado el concejal, que ha avanzado su intención de ampliar una experiencia que ya se había realizado anteriormente durante una sola jornada.

La propuesta pretende ir, sin embargo, algo más allá de un espacio de exposición y venta. El programa incorporará degustaciones, música y actividades infantiles, además de la participación del Club Deportivo Guadalajara y de personas y colectivos relacionados con los ámbitos artístico, cultural y deportivo de la ciudad.

"Ahí vamos a sacar músculo", ha destacado Morejón al explicar una iniciativa con la que se pretende reunir diferentes expresiones vinculadas a Guadalajara alrededor de un mismo espacio. La idea es que quienes se acerquen puedan comprar y degustar productos de la provincia, pero también encontrarse con actividades y propuestas relacionadas con la vida de la ciudad.

Uno de los momentos centrales será la caldereta del sábado. El concejal no ha querido desvelar qué producto se utilizará como base, al plantearlo como parte de la sorpresa del programa, pero sí confirmó que tendrá un componente solidario. La degustación contará con una aportación económica simbólica de los participantes y el dinero recaudado se destinará a una cuenta de ayuda para las personas afectadas por los incendios de La Mierla.

El Ayuntamiento pretende que el público pueda acercarse a conocer los productos de la provincia y, al mismo tiempo, contribuir con una pequeña aportación a quienes han sufrido las consecuencias de los incendios.

Por último, Morejón ha precisado que el objetivo es que el mercado sirva para reivindicar aquello que se produce, se fabrica o se desarrolla en Guadalajara y ofrecer un espacio en el que esos recursos puedan darse a conocer directamente al público.

"Todo lo que se produce en esta tierra" tendrá cabida, ha resumido el concejal, dentro de una convocatoria que aspira a convertir el Mercado de Abastos y su entorno en uno de los puntos de atención del último fin de semana de octubre. Un evento que coincidirá además con las Jornadas Mendocinas, previstas para los días 24 y 25 de octubre.