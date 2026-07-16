Las calles de Molina de Aragón se llenan de fervor, devoción y colorido en una de las fiesta más singulares del Carmen

MOLINA DE ARAGÓN, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Virgen del Carmen, patrona de marineros y defensora de las almas, pero también símbolo de esperanza y unión para todos los molineses, ha recorrido este jueves las calles de la localidad de Molina de Aragón entre un gran fervor popular.

Esta villa medieval se ha llenado de devoción y colorido para celebrar una de las festividades del Carmen más singulares de España, alejada del mar y marcada por el desfile de su histórica Orden Militar, y que aspira a ser Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La festividad destaca por la participación de la Cofradía Orden Militar de Nuestra Señora del Carmen, una de las instituciones más representativas de Molina de Aragón. Fundada el 15 de mayo de 1740, su principal objetivo es rendir culto solemne a su patrona, la Virgen del Carmen. Actualmente, la Cofradía cuenta con más de 650 miembros y tiene su sede canónica en la ermita de la Virgen del Carmen.

Esta Cofradía es la única en España y quizás en el mundo porque, siendo eminentemente religiosa, su régimen y gobierno, así como la clasificación de sus cofrades, en su modo y en su forma es esencialmente militar, lo que se demuestra exponiendo sus constituciones y ordenanzas, reglamentos, usos, costumbres y vicisitudes que ha sufrido, así como su prosperidad actual.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha confiado en que esta fiesta va a ser declarada de Interés Turístico Nacional "por su singularidad". "No hay otra fiesta parecida en todo el ámbito nacional y para la provincia de Guadalajara es una de las fiestas más importantes que se celebran".

Vega ha destacado la "devoción" de los vecinos y vecinas de la comarca de Molina de Aragón hacia la Virgen del Carmen, porque "no solo la veneran estos 15 días primeros de julio, sino que están todo el año dedicándose a ella y haciendo multitud de actividades en torno a la Virgen".

Además, el presidente provincial ha recalcado el colorido de los trajes que llevan los miembros de la cofradía --conocidos popularmente como 'Los Cangrejos'-- por el color rojo de sus vestimentas.

UNA FIESTA DIFERENTE GRACIAS AL CORAZÓN DE LOS MOLINESES

De su lado, el alcalde de Molina de Aragón, Francisco Javier Montes Moreno, ha afirmado que la festividad del Carmen es uno de los tres días grandes en Molina de Aragón y son muchas las personas que se desplazan estos días para disfrutar de esta singular fiesta del Carmen.

Una fiesta diferente al resto que se celebran en España por el "corazón" de los molineses, palabras que le han llevado a recordar el cántico de la Salve que tuvo lugar anoche en la iglesia de San Gil donde la gente --ha dicho-- "se emociona y llora". Además, ha destacado la importancia de implicar a los niños para que sigan con esta tradición.

Francisco Javier Sagüillo Martínez, coronel jefe de la Cofradía Orden Militar de Nuestra Señora del Carmen, ha subrayado que la fiesta del Carmen, para los cofrades de la Hermandad del Carmen, es "una fiesta muy importantísima en nuestras vidas". "Todos estamos pendientes del día 15 y el día 16 para celebrar estos actos".

La jornada de hoy arrancó a las 9.00 horas con la diana floreada por las calles de la ciudad a cargo de la Banda de cornetas y tambores de la Cofradía, para continuar con la concentración de Caballeros de la Cofradía en la plaza España. Eran las 11.22 horas cuando los cofrades --portando la bandera procesional de la Cofradía-- han partido desde el Ayuntamiento con destino a la iglesia de San Gil, donde se ha celebrado la Santa Misa que ha presidido el sacerdote Raúl Pérez.

Autoridades locales, provinciales y regionales de todos los partidos no han querido perderse esta celebración. Además del presidente de la Diputación de Guadalajara, han asistido a esta fiesta el Comisionado para la Accesibilidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero; el delegado de la Junta en la comarca de Molina de Aragón, Sergio Ruiz; y el diputado nacional del PP Antonio Román.

A continuación, la imagen de la Virgen ha recorrido en procesión las principales calles de la ciudad entre un gran fervor popular, acompañada por la Guardia de Honor, la Compañía Militar, los cofrades y las autoridades.

Por la tarde, tras el acto de clausura del novenario, la Virgen será trasladada en magna procesión de regreso a su ermita cerrando un ciclo de fe y tradición que se renueva año tras año. Finalmente, los cofrades desfilaran escoltando la bandera de la Cofradía desde la ermita hasta el Ayuntamiento.

Al día siguiente, el 17 de julio, se celebrará la tradicional Misa de Rueda en sufragio por los difuntos de la Cofradía. Esta ceremonia recibe su nombre de una antigua costumbre, según la cual los cofrades formaban una rueda al finalizar el acto para satisfacer su cuota.

LA NOCHE DEL 15 DE JULIO

El principio de los actos centrales llegó en la noche del 15 de julio, cuando en la iglesia de San Gil, engalanada, iluminada y llena de fervor religioso, se entonó la emotiva Salve Cantada y el Himno de la Virgen del Carmen; un acto que congregó a centenares de fieles y que marca el inicio de la jornada grande.

En una atmósfera cargada de fervor y respeto, las voces de los molineses se unieron a capela para entonar una pieza musical que estremece los muros del templo. Este acto, que combina una profunda devoción religiosa con una tradición coral transmitida de generación en generación, representa el cordón umbilical emocional de los habitantes del Señorío con su patrona, ofreciendo un contraste místico y de sobrecogedor silencio castellano que precede al estrépito y la pólvora de los desfiles militares del día siguiente.

Las Fiestas del Carmen de Molina de Aragón, declaradas de Interés Turístico Provincial en 1975 y de Interés Turístico Regional en 1994, constituyen una de las celebraciones más emblemáticas de la localidad y se desarrollan entre los días 7 y 17 de julio.

Cada año, el 7 de julio, la imagen de la Virgen del Carmen, escoltada por su Guardia de Honor, es trasladada en procesión desde su ermita hasta Iglesia de Santa María la Mayor de San Gil. Allí permanece durante nueve días, en los que se celebran solemnes cultos.

Durante estos días, la ciudad se llena de fervor, música, color y recogimiento, en un ambiente que combina lo religioso con lo popular, siendo esta tradición un elemento transversal en el que se mezclan con armonía el desarrollo económico, turístico, cultural y religioso de Molina de Aragón y su comarca.

UN EJÉRCITO DEL SIGLO XVIII EN EL CORAZÓN DE GUADALAJARA

El gran atractivo visual y patrimonial de la fiesta reside en sus caballeros cofrades, conocidos popularmente como 'Los Cangrejos' debido al llamativo color rojo carmesí de sus trajes coloniales. Ataviados con uniformes de época que rememoran los tiempos del rey Carlos III --compuestos por casacas marfil, vueltas carmesíes, calzón rojo y solemnes morriones negros de paisano--, los cofrades desfilan escoltando a la imagen mariana.

Lejos de la iconografía marinera tradicional, la Virgen del Carmen de Molina de Aragón es custodiada como una auténtica Capitana General, flanqueada por picas y alabardas originales de los siglos XVI y XVII. El estrépito de las salvas de pólvora y los redobles de tambor de la banda militar rompen el silencio castellano en un evento que aúna fervor religioso, rigor histórico y una espectacular puesta en escena.