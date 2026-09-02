El calor pondrá este jueves en aviso a once CCAA, con Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura en nivel naranja

Archivo - Varias personas se refrescan en las fuentes de Madrid Río, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este jueves en aviso a once comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que puntos de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura alcanzarán el nivel naranja, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, los avisos naranjas por calor están en Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla; Ciudad Real, Cuenca y Toledo; Badajoz y Cáceres.

Además, el resto de avisos por altas temperaturas se registran en Granada; Huesca, Teruel y Zaragoza; Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Albacete y Guadalajara; Girona, Lleida y Tarragona; Ourense; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares, y Sur, Vegas y Oeste; Ribera del Ebro de Navarra; Ribera del Ebro de La Rioja; y Valencia.

AEMET ha señalado que mañana predominará un tiempo estable bajo la influencia de las altas presiones, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la Península y Baleares. La excepción estará en el litoral de Alborán, el Estrecho, Ceuta, Melilla, el litoral atlántico gallego y resto del Cantábrico, donde se esperan nubes bajas.

Por la tarde, podrían aparecer algunas nubes de evolución en zonas altas del tercio este y darse algún chubasco aislado. Mientras tanto, en Canarias, la previsión avanza que habrá intervalos de nubes medias y altas y por la mañana nubes bajas en los nortes. Además, apunta a que será probable que se formen brumas o bancos de niebla en el norte peninsular y el interior de la Comunidad Valenciana, así como las nieblas costeras en el Estrecho y Alborán.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal ha indicado que las temperaturas subirán en la Península y Baleares. Las máximas lo harán de forma más acusada y es probable que suban notablemente --es decir, más de 6ºC-- en el Cantábrico y en el suroeste.

De esta manera, se podrán superar los 35ºC en buena parte del interior peninsular, el valle del Ebro y Mallorca, y los 40ºC en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. A su vez, se esperan noches tropicales, con mínimas por encima de los 20ºC, en los litorales mediterráneos y en buena parte de la mitad sur peninsular. En Canarias, las temperaturas se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente en las vertientes norte.

Por último, AEMET ha indicado que se prevé un predominio de viento flojo y variable en el interior peninsular y de brisas en el Mediterráneo. El levante será moderado en el sureste, el litoral de Alborán y el Estrecho, donde podrán darse rachas muy fuertes. En el Cantábrico, soplará del este, flojo; en el Ampurdán, tramontana moderada durante la primera mitad del día, y en Canarias, alisio moderado.