Calvo defiende la función consultiva: "Presta un gran servicio a la democracia y a la tranquilidad de un país"

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, en una visita institucional al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. - EUROPA PRESS

TOLEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha reivindicado este miércoles desde Toledo la función consultiva por el "gran servicio" que le presta a la democracia, "a la tranquilidad de un país, a la estabilidad de un Estado que es descentralizado".

Calvo se ha pronunciado así en declaraciones a los medios con motivo de la visita institucional que ha realizado al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, acompañada por el presidente de este órgano, Javier de Irízar, dentro de la ronda que está realizando a todos los consejos consultivos del país y que la semana que viene le llevará a Murcia.

"Somos el lado reflexivo, tranquilo, riguroso e imparcial de la gobernanza, el otro lado, el que habitualmente no se ve pero el que reflexiona mucho para que los pasos que da el gobierno de turno" se den "de manera sólida desde el punto de vista del Estado de Derecho" y la democracia.

Tras recordar que el Consejo de Estado español es el más antiguo del mundo y de Europa, ha reseñado que, dentro de la historia de España, es de valorar "que algo dure 500 años", algo que achaca a que son "un lado discreto pero principal para entender todas las grandes decisiones que se toman".

El Consejo de Estado dictamina "las grandes decisiones legislativas de este país" y, de hecho, ha manifestado que la semana pasada dictaminaron sobre la reforma del artículo 43 de la Constitución, y "pronto" lo harán sobre el Plan Nacional de Vivienda.

En cuanto a la reunión con los consejeros y el presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, Carmen Calvo ha destacado que "en general" les preocupan las mismas cosas, independientemente, ha dicho, "de la posición política y del color que se tenga".

"Nos preocupa la contratación pública, nos preocupa poder ejecutar más ágilmente todos los fondos que hay en nuestro país, que son muchos, en los ayuntamientos, en la autonomía, en la Administración General del Estado, los fondos propios y los fondos europeos, con rigor, alejando corrupción y alejando inquietudes, pero siendo cada día más eficientes porque eso es lo que hace que las ideas se transformen en hechos para los hombres y las mujeres", ha abundado.

TEMAS COMUNES

La presidenta del Consejo de Estado ha incidido en que, entre las preocupaciones, también figura "el principio de indemnidad del Estado, cómo se responde patrimonialmente a los ciudadanos, a las ciudadanas, cuando han sido atropellados en sus derechos y eso tiene repercusión de responsabilidad económica". "Tenemos muchos temas comunes que ellos ven todas las semanas".

"Es muy importante que todo el mundo sepa que, independientemente de que te guste el Gobierno de Castilla-La Mancha, el de España, el de Murcia o el ayuntamiento de tu pueblo, el Estado de Derecho y la democracia española funcionan bien y funcionan bien porque hay órganos discretos que estamos detrás", ha puntualizado.

"Nosotros nos dedicamos a que el Estado funcione bien, a que la gobernanza y las administraciones públicas estén engrasadas", ha concluido Carmen Calvo.

De su lado, Javier de Irízar ha resaltado que la función consultiva "es algo muy arraigado en España", y su función es la de asesorar al gobierno o resolver problemas de reclamaciones patrimoniales, sin que exista una relación de dependencia entre el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y el Consejo de Estado, que tienen funciones "independientes". No obstante, ha admitido que la colaboración "es positiva y a nosotros nos satisface mucho".