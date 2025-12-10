Calvo, tras las denuncias de acoso en el PSOE, dice que lo que dependa del partido tendrá "respuestas contundentes"

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, en Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles, tras las denuncias de acoso en el PSOE, que lo que dependa del partido recibirá "respuestas contundentes", y lo que esté en el ámbito judicial "está en la justicia que nuestro Estado de Derecho actúe".

Antes de participar en Toledo en el encuentro 'Mujeres por la libertad', en el marco de las conmemoraciones de 'España en libertad. 50 años', y preguntada por si el PSOE está actuando bien ante los distintos casos, la presidenta del Consejo de Estado ha respondido: "Y lo va a seguir haciendo, además".

Calvo ha señalado que "las mujeres socialistas y las feministas socialistas no consentimos nada que esté contra el respeto a nuestra vida, a nuestras existencias".

En cuanto a las mujeres que están denunciando estos casos, las ha calificado de "mujeres ejemplares" que "no dejan pasar ni una, que es lo que tenemos que hacer las mujeres, no dejar pasar ni una en lo que afecte a la integridad y a la libertad de nuestros cuerpos y de nuestra existencia. Que cunda el ejemplo porque de eso va la democracia", ha manifestado.

"Yo creo que cuando las feministas insistimos en que la violencia, la falta de respeto, el abuso contra nosotras, es un asunto que ocupa el planeta entero y sobre el que vamos muy lento, pues es que llevamos razón", ha concluido.