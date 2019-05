Calvo pide votar al PSOE C-LM por ser el que sabe que la democracia y la igualdad de la ciudadanía son "rentables"

Publicado 13/05/2019 21:36:05 CET

CIUDAD REAL, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta en funciones del Gobierno Carmen Calvo ha pedido este lunes en Ciudad Real el voto para el PSOE de Castilla-La Mancha y Ciudad Real por ser el único partido que entiende que la democracia, la dignidad y la igualdad de los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha "son rentables" frente a los recortes que hizo el Gobierno de María Dolores de Cospedal.

Calvo, que ha participado en un acto público en Ciudad Real junto al candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page; la candidata al Parlamento Europeo, Cristina Maestre, y la candidata a la reelección como alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha pedido el voto para ellos porque "para los socialistas los cargos son trabajo, responsabilidad, compromiso y eficiencia".

La vicepresidenta en funciones del Gobierno ha subrayado que, frente a las políticas de "marketing, tontería, trucos, frivolidades y trilerías" de otros partidos, el modelo que defiende el PSOE de Page y Zamora es el de sentir los problemas de los ciudadanos como propios, el de no usar la política municipal como catapulta sino como solución al sufrimiento de la gente para facilitar su comodidad.

"SI NO VOTAMOS NO GANAMOS"

"Los socialista tenemos una enorme suerte porque las políticas socialistas son las de defender la libertad de todos para achicar igualdades, que son también los pilares de la democracia", ha dicho Calvo, quien ha destacado que para poder desarrollar las mejores políticas sociales es necesario que los ciudadanos sean coherentes con lo que ocurrió en las urnas en el 28 de abril "porque si no votamos no ganamos y si no ganamos no gobernamos, que nadie piense que esto está hecho".

En este sentido, y tras hacer un llamamiento a la participación, ha dicho que lo que está en juego el 26 de mayo es tan sencillo como elegir entre que gobierne la derecha o que lo haga el PSOE para que siga revirtiendo los recortes y desplegando políticas sociales que restituyan los daños "injustos" que el PP produjo en la sanidad, el bienestar y la dependencia, y además ha pedido que elijan un apoyo mayoritario al PSOE para que pueda gobernar con tranquilidad y compromiso "para hacer más".

TRABAJAR EN LA MISMA DIRECCIÓN

Además, ha subrayado la importancia de que, a partir de mayo, haya gobiernos municipales, provinciales y autonómicos socialistas para que remen en la misma dirección que el Gobierno central y afrontar retos como el del cambio climático, reforzar la democracia con la igualdad entre hombres y mujeres y desarrollar políticas para proteger la calidad de vida de la infancia, juventud y mayores "que son los más desprotegidos".

"Page se ha ganado a pulso la victoria que va a tener el 26 de mayo poniendo cabeza y corazón en las políticas que ha desarrollado esta legislatura y debe tener la suerte que merece porque solo le mueve una cosa: seguir garantizándole a los castellano-manchegos la dignidad, igualdad, el empleo y las políticas sociales que merecen", ha concluido.