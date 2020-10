Calvo ve una "vergüenza enorme" que Casado vaya a Europa "solo para hacer antiEspaña"

Page apela a pelear de manera constante por la igualdad y desconfía de los que le dan importancia cuando nunca la han defendido

TOLEDO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, ha considerado "una vergüenza enorme" que el líder del PP, Pablo Casado, viaje a Europa "solo para hacer antiEspaña y antipatria", y le ha reprochado que no se le escuche nada "favor de su país", al tiempo que ha acusado al PP de "confundir, mentir e inquietar" los ciudadanos con la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En su intervención en un Desayuno Progresista que organiza el PSOE de Castilla-La Mancha, ha calificado de "absolutamente inaceptable" la polémica que el PP ha sembrado con esta reforma cuando "nadie se plantea el cambio de cómo llegan los hombres y mujeres a ser jueces y juezas". "Tenemos el sistema mas riguroso de Europa, por mérito y capacidad, mediante oposición y formación rigurorosísimo. Nadie ha tocado eso, nadie lo va a tocar", ha sentencuado Calvo.

Por ello, ha reprochado al PP que se dedique "a desinformar, a inquietar" con este órgano para "confundir en Europa". "No hay derecho a que el PP haga esto a España. No hay derecho cuando es una minoría de bloqueo. ¿Quién le ha dado al PP un derecho de bloqueo que no existe para que este órgano esté constituido con arreglo a criterios de la Constitución. ¿Este es el partido que va defender el pacto constitucional?", se ha preguntado Calvo.

La vicepresidenta ha apelado a tener unos Presupuestos Generales del Estado, porque el PSOE no puede "gobernar con los de Montoro", necesita los presupuestos de Montero, unas cuentas "que nazcan de las urnas", y que combinen de forma "inteligente" los recursos propios y los que llegan de la Unión Europea.

"Vamos a tener la oportunidad, dentro de esta desgracia, de canalizar 140.000 millones --de Europa-- que nos permitirá hacer reformas estructurales, de trasformar lo malo en bueno y lo vamos a hacer, porque tenemos una enorme experiencia de gestión, no somos novatos, no desestabilizamos, no creamos falsos debates para inquietar, no nos interesa un titular fácil que nos da la gloria de 24 horas", ha asegurado.

Carmen Calvo ha señalado que estos fondos europeos deben tener en cuenta líneas como el feminismo, la perspectiva ecologista o el acento en las personas que peor lo están pasando.

"HAY DOS PP"

En este punto, ha acusado al PP de ser "el principal actor de la turbulencia de la política española", de "generar odio y desestabilizar la democracia", al tiempo que ha señalado que hay dos PP, "uno que gobierna con el ministro de Sanidad y otro que, suelto hace un trabajo de confusión", sin tener vinculación "con el partido de Estado que fueron".

Asimismo, ha lamentado que los 'populares' apoyem la libertad y la igualdad, cuando ha sido el partido que ha ido al Tribunal Constitucional a impugnar todas las leyes de igualdad. "Es de falsete", ha criticado.

Por ello, ha llamado a la ciudadanía a "mirar al PSOE como un faro de tranquilidad y futuro", la "gran referencia política" en igualdad, que está en contra de la idea de la derecha de separar "igualdad de libertad". "No eres libre si el que está a tu lado no lo es, sino tiene la misma libertad de la que gozas tú".

GARCÍA-PAGE: PELEA CONSTANTE POR LA IGUALDAD

De su lado, el presidente de Castilla-La Mancha y secretario autonómico del PSOE, Emiliano García-Page, ha criticado a aquellos

"que hablan ahora en igualdad de género" porque está "de moda", cuando "nunca han tenido en su programa, ni remotamente, su concepto de igualdad", actitud política por la que ha mostrado desconfianza.

Ante esta circunstancia, ha abogado por tener "una pelea constante"

para mantener la igualdad, pues "no hay que tener nunca la sensación

de rutina, que no nos parezca rutinario".

Se ha mostrado orgulloso de que el Gobierno de España "haya conseguido no solo que haya mucho dinero para los próximos años y que podamos tener esperanza en la recuperación económica, sino que además esté vinculado a conceptos de igualdad, de sostenibilidad y, en definitiva, de modernidad".

"Cuando han gobernado unos, no se ha insistido en la igualdad; cuando

hemos gobernado otros, hemos aprovechado la cobertura constitucional

para incluso avanzar en derechos que no estaban expresamente

reflejados en la Constitución", ha añadido.

Y, con ello, ha apuntado la necesidad de que "sepamos la cantidad de

cosas que están en juego cuando, a veces, incluso se frivoliza con el

sistema jurídico que tenemos", pues "hasta ahora la Constitución nos ha

permitido avanzar en igualdad, siempre con voluntad de hacerlo".

Finalmente, respecto a aquellos que luchan con el virus y han sido víctimas del mismo, ha señalado que "el homenaje más contundente, el más importante" es el compromiso de que" nunca más haya recortes en la sanidad".