Cambios en el Comité de Dirección de PP C-LM: sale Guarinos y María Patricio asume la vicesecretaría de Igualdad y Mujer

Comité de Dirección del PP C-LM. - PP

TOLEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, va a dejar de ser coordinadora general del PP de Castilla-La Mancha, cargo que asume Juan Antonio Moreno. De igual modo, María Patricio asume la Vicesecretaría de Igualdad y Mujer.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del partido, que indican que dichos cambios responden a la incompatibilidad de cargos de algunos de los integrantes de dicho Comité.

Tras la reunión de este jueves del Comité Ejecutivo Regional del PP castellanomanchego, Miguel Ángel de la Rosa es el nuevo presidente del Comité Electoral; José Jaime Alonso, el nuevo presidente del Comité de Alcaldes; y Fran Blanco, asume la Coordinación Territorial.

La Vicesecretaría de Política Municipal será para Emilio Bravo, la Formación para Álvaro Barambio, y la de Participación, para Ana Cantarero.

Mientras, Paco Núñez sigue siendo el presidente; Carolina Agudo, la secretaria general; Alejandra Hernández, la portavoz, y Tania Andicoberry asume la vicesecretaria General y Sectorial.

Así las cosas, en la Vicesecretaría de Organización está Antonio Serrano; en la Vicesecretaría de Institucional, Santiago Lucas-Torres, y en la Territorial, Raúl Valero.

Israel Pérez se hace cargo de la Vicesecretaría de Electoral, Álvaro Vara de la de Reto Demográfico; de Familia, Gema Guerrero y de la Vicesecretaría de Comunicación, Santiago Serrano.

Como presidente del Comité Asesor sigue Agustín Conde; de presidente de NNGG-CLM, José Luis Montalvo, de Coordinación de Oficina Parlamentaria, Carmen Navarro, y de Coordinación Organización, Mayka Somolinos

Durante el desarrollo del Comité Ejecutivo Autonómico, y según informa el partido, Núñez ha anunciado la nueva composición del Comité de Dirección de la formación castellanomanchega.

C-LM "MERECE MÁS"

En este marco, ha denunciado que "el verdadero motor que mueve al PSOE y a Pedro Sánchez no es ni la economía, ni la estabilidad, ni la convivencia, ni el futuro de España", sino únicamente resistir en el poder a cualquier precio, algo de lo que es cómplice Emiliano García-Page, aunque suponga "romper España" y "perjudicar a Castilla-La Mancha".

Núñez ha incidido en que esta "resistencia en el poder" está afectando gravemente a los servicios públicos, especialmente a la sanidad regional, que es "una muralla que se está agrietando por la desidia del Gobierno de Page".

Así, el líder de los 'populares' en la región ha incidido en la huelga de médicos en la región que están "cansados de los engaños y de la traición del PSOE con la carrera profesional sanitaria", así como los fallos en las mamografías de Talavera o la intoxicación de sanitarios en el Hospital de Toledo, hechos que consideró "advertencias graves del deterioro sanitario".

Núñez ha recordado el pacto al PSOE para recuperar laCcarrera Profesional, reducir las listas de espera y reforzar la Atención Primaria, pero "Page se negó por soberbia y por seguir priorizando los intereses de su partido".

Por último, el presidente del PP-CLM ha defendido que Castilla-La Mancha es una región de trabajo incansable, de esfuerzo y de dignidad histórica, que se encuentra ante una encrucijada decisiva. "O continuar con una gestión débil y sin ambición, o abrir una nueva etapa de liderazgo, excelencia y desarrollo", ha indicado.

Núñez ha reivindicado al Partido Popular como "la única alternativa capaz de ofrecer estabilidad, coherencia y un proyecto de futuro para la región", al tiempo que ha apostado por decir "basta" a la mala gestión y a la "incoherencia" del socialismo.

"Castilla-La Mancha merece más. Nuestros pueblos, nuestras mujeres, nuestros jóvenes y nuestros mayores merecen dirigentes que no se escondan y que no antepongan su supervivencia política al bienestar de su gente, porque cuando esta tierra decide avanzar, no hay quien la pare y ha llegado el momento de abrir un nuevo tiempo", ha finalizado.