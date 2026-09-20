El Camino Natural Vía Verde del Renacimiento, en la Sierra de Alcaraz, se integra en la red Rural Bike Conecta CLM

El Camino Natural Vía Verde del Renacimiento. - DIPUTACIÓN

ALBACETE, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Camino Natural Vía Verde del Renacimiento, que transcurre por la Sierra de Alcaraz y pertenece a la Diputación de Albacete, se ha incorporado a la nueva red Rural Bike Conecta CLM, una iniciativa que articula más de 2.180 kilómetros de itinerarios ciclistas por la región con el objetivo de conectar las ciudades con el medio rural y favorecer una movilidad sostenible y un turismo vinculado al territorio.

La integración del Camino Natural Vía Verde del Renacimiento en este sistema de itinerarios de mayor alcance, que conecta caminos históricos, vías pecuarias, Caminos Naturales, Vías Verdes y otros grandes recorridos cicloturistas de toda Castilla-La Mancha, refuerza su carácter estratégico, al tiempo que pone en valor los espacios naturales y patrimoniales por los que transcurre, favoreciendo nuevas formas de descubrir la provincia de Albacete, ha informado la Diputación en un comunicado.

Además, su incorporación a esta nueva red, puesta en marcha por la Junta a través de los Next Generation impulsados por el Gobierno de España, permite avanzar en la conexión de la Vía Verde del Renacimiento con otros itinerarios cicloturistas de Castilla-La Mancha, complementando un proyecto en el que el Gobierno de Santi Cabañero viene trabajando para convertir su potencial turístico en un motor de desarrollo rural.

Así, la nueva red nace con la aspiración de conectar las cinco capitales de provincia con el medio rural y con buena parte de los espacios naturales protegidos de la región. Para ello, aprovecha infraestructuras y caminos ya existentes y los incorpora a una red cicloturista común, en la que la Vía Verde del Renacimiento ocupa un lugar destacado.