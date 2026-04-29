Un camión volcado causa el corte del tráfico en sentido Valencia de la A-3 a su paso por Cervera del Llano

El accidente ha tenido lugar en la A-3 a su paso por el término municipal de Cervera del Llano. - EUROPA PRESS

CUENCA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vuelco de un camión trailer en el kilómetro 138 de la autovía A-3 ha causado el cierre completo de la vía al tráfico rodado en sentido Valencia.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 19.01 horas, causando heridos, aunque aún no han trascendido datos sobre el número ni el estado de los mismos.

Al lugar de los hechos se han trasladado Bomberos de Tarancón y Guardia Civil, que trabajan en las tareas para reabrir el tráfico rodado.

También ha sido activado un helicóptero medicalizado, un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico.