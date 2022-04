La campaña del espárrago en Guadalajara arrancará en unos días y creará unos 500 puestos de trabajo

GUADALAJARA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La campaña de recogida del espárrago verde en Guadalajara arrancará previsiblemente a finales de la próxima semana o principios de la siguiente tras haberse retrasado unos días por las heladas, de ahí que se prevé que será "algo inferior", aunque este cultivo social creará durante unos meses unos 500 nuevos puestos de trabajo.

Las primeras heladas han retrasado entre siete y diez días la campaña de este año y la producción "será un poquito inferior porque hemos perdido unos días de cosecha por el hielo", ha apuntado en declaraciones a Europa Press el nuevo presidente de la Asociación de Productores del Espárrago en Guadalajara, Adolfo López.

"A finales de la próxima semana o principios de la siguiente empezaremos la campaña en serio y esperemos que para no parar", ha abundado después de reseñar que este año no se han registrado problemas en la contratación de jornaleros, entre otras razones porque ya no afectan las restricciones por la pandemia.

Tanto el presidente como otros agricultores que cultivan esta hortaliza han coincidido en señalar también que, al venir con algo de retraso la cosecha en Andalucía debido a la climatología, eso favorecerá que se concentre en los mismos días que la de Guadalajara y "eso puede saturar el mercado, ha subrayado por su parte Jaime Urbina, miembro de la Junta Directiva de esta asociación.

En el caso de Urbina, este agricultor sigue apostando tanto por gente de la zona como de fuera de España, de donde trae algunos jornaleros, que suelen ser los mismos cada campaña, afirma.

En su caso lo hace con tiempo suficiente porque "el espárrago sale, no avisa", afirma con rotundidad este agricultor, cuya explotación se encuentra en Torre del Burgo, municipio por excelencia en la producción de este cultivo social, que hace unos días comenzaba a dar la cara aunque las heladas han provocado un retraso en la recogida.

La producción del espárrago en la provincia se centra en las vegas del Henares, el Badiel y el Tajuña, con municipios como Torre del Burgo y Yunquera de Henares a la cabeza.

Desde la asociación siguen trabajando con la Administración regional para conseguir la Indicación Geográfica Protegida para este producto, una certificación que les dará una mayor visibilidad una vez obtenida.