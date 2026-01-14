La campaña de prevención de incendios alcanzará las 11.300 hectáreas de tratamientos selvícolas en Castilla-La Mancha

Archivo - Efectivos en las inmediaciones del incendio de Valverdejo, del verano de 2024. - Lola Pineda - Europa Press - Archivo

ALBACETE 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha visitado este miércoles la nueva sede de la empresa pública Geacam en Albacete, situada en la calle Hernán Cortés, donde ha informado que la campaña de tratamientos selvícolas para prevenir incendios alcanzará la cifra de las 11.300 hectáreas en toda la región, 2.000 de ellas en la provincia albaceteña, gracias a casi 40 millones de inversión de la Junta para cubrir hasta el primer trimestre de 2027.

Gómez ha detallado que los tratamientos se centrarán en la reducción de masa forestal a través de operaciones de clareo en zonas de alto riesgo de incendio o de quemas controladas, así como la mejora de caminos forestales y pistas y de las bases correspondientes a los medios terrestres y aéreos.

Además, la Junta ha dedicado otros casi siete millones de euros para la vigilancia de incendios, contando con 45 unidades móviles y 114 fijas.

La consejera ha recordado que en 2025 hubo un total de 1.606 incendios, un 39% más que el año anterior, que desolaron 7.427 hectáreas en Castilla-La Mancha.

De todos los incendios y "gracias al gran dispositivo donde colabora la empresa pública de Geacam" el 84% se logró apagar en fase de conato, antes de que creciera por encima de una hectárea, lo cuál, según Gómez, "es muestra clara de su eficacia y profesionalidad".

El nuevo edificio del Geacam en Albacete viene a cumplimentar "con el espacio necesario, la capacidad para atender a todo el personal que gestiona la empresa en esta provincia y otorgarles más calidad a los profesionales" frente a las antiguas oficinas que ocupaban, que se habían mostrado insuficientes ante el crecimiento de una empresa.

La empresa forma parte de la estructura de Infocam, que dispone de unos 650 empleados, tres cuartas partes pertenecientes a Geacam.

Gómez ha aseverado que el crecimiento de la empresa "es parte del empeño del presidente Emiliano García-Page para trabajar desde el día 1 de enero en materia de prevención de incendios", en una serie de políticas que hacen que Castilla-La Mancha, según la consejera, "sea la comunidad autónoma que más esfuerzo realiza por hectárea y por habitante en materia de prevención".