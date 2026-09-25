El campo español y portugués cierra filas para evitar recortes en la próxima PAC y blindar las producciones ibéricas

VI Congreso Ibérico Agropecuario y Forestal, organizado por Asaja y la Confederación de Agricultores de Portugal (CAP) en Ciudad Real - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El campo español y portugués ha vuelto a cerrar filas ante Bruselas para reclamar una Política Agraria Común (PAC) con un presupuesto "cierto y suficiente", capaz de garantizar el futuro de agricultores y ganaderos y que tenga especialmente en cuenta las particularidades de las producciones mediterráneas.

Esa ha sido una de las principales reivindicaciones planteadas este viernes en Ciudad Real durante el VI Congreso Ibérico Agropecuario y Forestal, organizado por Asaja y la Confederación de Agricultores de Portugal (CAP), y que ha reunido, entre otros, al presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, y al presidente de la CAP, Álvaro Mendonça.

Durante la clausura del congreso, tanto Barato como Mendonça han reivindicado una alianza que va mucho más allá de la celebración anual de este encuentro y que, según han explicado, se ha construido durante años mediante el trabajo conjunto de ambas organizaciones ante las instituciones europeas.

Barato ha defendido que España y Portugal comparten buena parte de los problemas que afectan al sector agrario, desde las condiciones climáticas hasta los costes de producción, la ganadería o las particularidades de sus cultivos, lo que ha llevado a ambas organizaciones a coordinar sus posiciones ante Bruselas y otros organismos internacionales.

"Las situaciones de Portugal y de España, si no iguales, son muy parecidas", ha explicado el responsable de ASAJA, quien ha recordado que esa colaboración se plasma cada año en acuerdos conjuntos.

Tras el firmado el pasado año en Oporto, Ciudad Real acoge ahora un nuevo compromiso entre las organizaciones agrarias de ambos países.

Uno de los grandes frentes será precisamente la negociación de la futura PAC, para la que Barato ha reclamado que "no le puede faltar dinero" y que cuente con un presupuesto "cierto y suficiente".

Especial atención ha reclamado para las producciones mediterráneas, compartidas en buena medida por los dos países.

"Portugal y nosotros tenemos una serie de producciones como son el vino y las frutas y hortalizas, donde no se le puede quitar ni un solo euro", ha advertido.

"SOMOS MUCHO MÁS FUERTES CUANDO ESTAMOS JUNTOS"

Por su parte, Álvaro Mendonça ha incidido en que los seis congresos celebrados hasta ahora son solo la parte visible de una colaboración que comenzó mucho antes en Bruselas.

"Nos dimos cuenta de que somos mucho más fuertes cuando estamos juntos con la misma posición en Bruselas", ha afirmado el presidente de la CAP, quien ha señalado que durante años los países del sur de Europa tuvieron que defender prácticamente en solitario algunos de los principales problemas que condicionaban su agricultura.

Una realidad que, según ha explicado, está cambiando a medida que determinados desafíos comienzan a afectar también a otros países europeos, reforzando las reivindicaciones que España y Portugal vienen realizando desde hace años.

Mendonça ha situado entre las prioridades compartidas la defensa de "un presupuesto suficiente para la futura PAC", así como la necesidad de garantizar la rentabilidad de agricultores y ganaderos para mantener vivo el medio rural.

"Sin rendimiento en el campo, lo que vamos a tener es abandono", ha advertido, vinculando el mantenimiento de la actividad agraria con el relevo generacional y la conservación del territorio.

El encuentro de Ciudad Real ha servido para reforzar una estrategia que ASAJA y la CAP llevan años desarrollando, la de presentar una posición ibérica común ante Bruselas en aquellos asuntos donde agricultores y ganaderos españoles y portugueses comparten intereses, con la financiación de la futura PAC como uno de los grandes desafíos inmediatos.

AGRICULTORES Y GANADEROS FRENTE A LOS INCENDIOS

Otro de los asuntos que ha sobrevolado el Congreso ha sido el de los incendios forestales, ante los que España y Portugal han coincidido en reclamar una mayor apuesta por la prevención y por mantener la actividad agraria en el territorio.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, también presente en la clausura del congreso, ha defendido el papel de agricultores y ganaderos como "custodios del territorio" y ha recordado que este año se han quemado en Castilla-La Mancha 41.477 hectáreas, un 720% por encima de la media de los últimos años, una situación que, a su juicio, obliga a cambiar la forma de prevenir los incendios.

En este contexto, Gómez ha avanzado que la Junta quiere trabajar con organizaciones agrarias y asociaciones de cosechadores y empacadores para introducir "nuevas medidas preventivas durante las labores agrícolas", especialmente en los meses de mayor riesgo.

Entre ellas, ha apuntado a la posibilidad de habilitar ayudas para adaptar la maquinaria agrícola e incorporar nuevos sistemas tecnológicos capaces de actuar automáticamente cuando se produzca una chispa, como dispositivos de CO2 en cosechadoras.

La Junta también estudia reforzar el acompañamiento de los agricultores con los propios medios de extinción durante determinadas labores agrícolas y plantear cambios en la PAC para que las medidas preventivas no supongan una pérdida de ayudas para los agricultores.

En concreto, Gómez ha defendido que cuando sea necesario dejar franjas perimetrales sin cosechar o destinadas a funcionar como cortafuegos, tanto entre terrenos agrícolas y forestales como en zonas próximas a núcleos urbanos, esa superficie siga recibiendo la misma financiación europea que si hubiese sido cosechada.

"Creemos que son medidas preventivas que también nos pueden ayudar", ha señalado Gómez, quien ha insistido en que el objetivo debe ser hablar cada vez más "del valor de lo salvado" y menos de la superficie que posteriormente tiene que ser extinguida.

LA DIPUTACIÓN REIVINDICA EL PESO DEL CAMPO EN CIUDAD REAL

Momentos antes de la clausura, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha participado en el Congreso, donde ha reivindicado el peso estratégico de la agricultura y la industria agroalimentaria en la provincia, un sector que, según ha señalado, representa más del 20% del PIB provincial si se tiene en cuenta el conjunto de la industria asociada.

Valverde ha defendido además que España y Portugal trabajen de forma conjunta para trasladar a Bruselas las necesidades del campo ibérico y ha reiterado el compromiso de la Diputación de seguir siendo un "aliado leal y fiel" del sector agrario, especialmente ante retos como los costes de producción, el agua, el relevo generacional o la carga burocrática.