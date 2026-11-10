El canciller de Austria visitará Toledo en una fecha aún por determinar

Archivo - 08 October 2026, Austria, Vienna: Austrian Chancellor Christian Stocker speaks during an interview with the Austria Press Agency (APA) in Vienna. Photo: Georg Hochmuth/APA/dpa - Georg Hochmuth/APA/dpa - Archivo
TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El canciller de Austria, Christian Stocker, visitará Toledo en una fecha aún por determinar, según ha avanzado este martes el alcalde de la capital regional, Carlos Velázquez, en un desayuno informativo organizado por Europa Press.
"Estamos preparando la visita de un primer ministro", ha avanzado el regidor, quien ha informado de que este lunes recibió al embajador de Austria en el Ayuntamiento de Toledo para preparar esta visita.
Según ha desvelado, el canciller de Austria no solo visitará Toledo, sino que también visitará Madrid.