La candidata del PSOE al Parlamento Europeo Cristina Maestre reivindica las políticas de cohesión de la UE en C-LM

TOLEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada candidata a la reelección y vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha llamado a la movilización de los votantes socialistas en las elecciones del próximo 9 de junio reivindicando la continuidad de las políticas de cohesión "que tanto han hecho por Castilla-La Mancha".

En un acto regional de campaña en Yepes (Toledo) junto al vicesecretario general de Política Municipal del PSOE de la provincia de Toledo, Francisco Rodríguez, y el secretario de Organización del PSOE provincial, Félix Ortega, Maestre ha afirmado que en estos "cara a cara" con los ciudadanos y las ciudadanas, son necesarios para explicar "lo que nos jugamos", según ha informado el PSOE por nota de prensa.

Una "enorme responsabilidad", ha expresado, afirmando que existen fuerzas políticas que quieren volver a esa "España aislada" en la que, ante una hipotética nueva crisis como la sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, "ya no vamos a tener las vacunas conjuntas, ya no vamos a tener los planes europeos, los Next Generation, ya no vamos a tener los ERTES para evitar que haya despidos masivos, no vamos a tener las ayudas a la modernización del campo".

"Nos estamos jugando el futuro nuestro y el de nuestros hijos, nos estamos jugando nuestro presente y nos estamos jugando una convivencia sana y pacífica en el mundo, en España y en Castilla-La Mancha", ha señalado.

La candidata ha firmado que la Unión Europea "ha permitido saber que da igual si vives en Euskadi, o si vives en Yepes, que vas a tener garantizada tu sanidad gratuita y universal y vas a tener tus centros educativos y a tus hijos los vas a poder llevar a la universidad, y vamos a tener redes de comunicación y de transporte para podernos mover".

Finalmente, Maestre ha contrapuesto esta defensa del proyecto comunitario a las propuestas de otras fuerzas políticas que "están siendo muy francas en sus mensajes de que no les importa nada Europa, a pesar de todo lo que hemos conseguido en Castilla-La Mancha, gracias a las políticas de cohesión y a los fondos europeos".