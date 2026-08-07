Cañizares anima a los ciudadrealeños a engalanar la ciudad para honrar a la Virgen del Prado durante sus procesiones

Procesión de la Virgen del Prado en Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha hecho un llamamiento a todos los vecinos, comunidades de propietarios, comercios, asociaciones y entidades de la ciudad para que decoren balcones, ventanas, terrazas y fachadas con motivo de las procesiones de la Virgen del Prado que se celebrarán los próximos 15 y 22 de agosto, coincidiendo con la Feria y Fiestas en honor a la Patrona de Ciudad Real, contribuyendo así a realzar la solemnidad y el esplendor de ambas celebraciones.

A través de un bando de Alcaldía, Cañizares invita a la ciudadanía a participar activamente en esta iniciativa con el objetivo de que Ciudad Real luzca su mejor imagen y vuelva a demostrar el fervor, la devoción y el orgullo que caracterizan estas fechas tan señaladas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde recuerda que la Virgen del Prado constituye una de las devociones más arraigadas de la capital y de toda la provincia, siendo un símbolo de identidad compartido por miles de ciudadrealeños que mantienen vivo su profundo sentimiento de devoción.

Francisco Cañizares ha agradecido de antemano la colaboración de todos los ciudadanos y ha animado a participar en la Feria y Fiestas demostrando, una vez más, el cariño, el respeto y la devoción que Ciudad Real profesa a su Patrona, reforzando al mismo tiempo la imagen de una ciudad orgullosa de sus raíces y de sus tradiciones