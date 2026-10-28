Cañizares ofrece todos los recursos del Ayuntamiento de Ciudad Real para colaborar tras el accidente

Los vecinos de Urda se movilizan para socorrer a las personas accidentadas en los trenes. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha ofrecido todos los recursos municipales disponibles para colaborar en la atención a los afectados por el grave accidente ferroviario ocurrido en las inmediaciones de Urda.

Cañizares se ha puesto en contacto a primera hora de la mañana con el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real para trasladarle la plena disposición del Consistorio a colaborar en las labores de apoyo y atención que puedan resultar necesarias tras el siniestro, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Ante el grave accidente ocurrido en Urda, me he puesto en contacto a primera hora de la mañana con el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real para ofrecerle toda la colaboración desde el Ayuntamiento", ha señalado.

Como primera medida, "hemos trasladado al lugar del accidente siete vehículos de Protección Civil, con nuestros voluntarios y recursos sanitarios, de atención y rescate, y hemos dejado uno de ellos en la estación del AVE de Ciudad Real para habilitar un punto de atención a los posibles familiares de las víctimas, que puedan necesitar asistencia, acompañamiento o apoyo en estas difíciles circunstancias".

En paralelo, el Consistorio ha contactado con el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha para valorar la prestación de apoyo psicológico en este punto de atención. Desde el Colegio se ha ofrecido también atención telefónica, en el número 665 65 84 72, para atender a los familiares que puedan necesitar asistencia.

El alcalde ha reiterado que todos los medios municipales están a disposición de las administraciones y entidades implicadas. "Todo lo que podamos hacer desde el Ayuntamiento de Ciudad Real está a disposición del Gobierno de España, de las compañías ferroviarias, de Adif, de Renfe, de Iryo y también del Ayuntamiento de Urda. Nos hemos puesto a su disposición para atender cualquier necesidad que podamos cubrir", ha afirmado.

MINUTO DE SILENCIO EN LA PLAZA MAYOR

Como muestra de duelo y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario y sus familiares, el Ayuntamiento de Ciudad Real se suma a la convocatoria canalizada a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de un minuto de silencio esta tarde en la Plaza Mayor.

El Ayuntamiento de Ciudad Real seguirá atento a la evolución de la situación y mantendrá sus recursos a disposición de las autoridades competentes para contribuir, en el ámbito de sus posibilidades, a la atención de las personas afectadas y sus familiares.