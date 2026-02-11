Cañizares recuerda a los vecinos que hay alerta en Toledo Capital y recomienda que estén "pendientes de la situación"

La vicealcaldesa Inés Cañizares durante una atención a medios. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Toledo y concejal de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, ha señalado este miércoles, que desde el Ayuntamiento se encuentran en "alerta" ante la situación de la capital, "no solo por la lluvia", sino también "el desembalse que se puede producir".

Cañizares ha subrayado, durante la presentación de una jornada técnica sobre prevención e intervención en Patrimonio Histórico, que en Toledo capital hay zonas "muy sensibles", como es el caso del Hospital de Parapléjicos, la zona de la Universidad, así como el Camino al barrial, la Senda ecológica o el Safont.

Asimismo, ha indicado que las autoridades municipales están "pendientes de lo que pueda pasar", por el desembalse que puede producirse desde Guadalajara, añadiendo además que en Talavera se encuentran "muy mal".

Por otra parte, la edil ha querido recordar que la situación continúa "en fase de alerta" y que cualquier noticia se comunicará a través del Ayuntamiento, "o si la Junta lo considera oportuno", como ocurrió el pasado sábado en Ciudad Real, se enviará una alerta.

Por último, ha recomendado a las personas que estén "pendientes de la situación", así como "prevenidos y preparados", ya que pueden tener que desalojar alguna zona. "Al fin y al cabo, los daños materiales muchas veces no se pueden evitar, pero sí los daños personales, que es lo más importante", ha concluido.