Cantalojas celebra el 12 de octubre su XL Feria de Ganado con la mirada puesta en el futuro del sector

Presentación de la Feria de Ganado. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 6 Oct. (EUROPA PRESS) - .

La localidad serrana de Cantalojas, en Guadalajara, celebrará el próximo 12 de octubre la XL Feria de Ganado, una cita que cumple 40 años desde su recuperación en 1985 y que este año combinará el homenaje a la tradición ganadera de la Sierra Norte con una mirada hacia el futuro del sector.

El diputado provincial de Desarrollo Rural, Héctor Gregorio, y la primera teniente de alcalde de Cantalojas, Pilar Moreno, han presentado este martes la programación de una feria que mantiene el vínculo histórico de la localidad con la ganadería y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Guadalajara.

La edición de este año reunirá a once ganaderos de Cantalojas y uno de Galve de Sorbe, con presencia principalmente de ganado vacuno, además de ovino, caprino y equino. Actualmente, Cantalojas cuenta con unas 3.000 cabezas de ganado.

La programación incluirá la exposición de animales, puestos de artesanía y productos de la zona y diferentes demostraciones de oficios tradicionales vinculados al medio rural, como la tala y el trabajo de la madera, la forja y el esquileo. También se realizará una exhibición del manejo de ovejas con perros pastores.

Como novedad, contará con un audiovisual de unos 15 minutos elaborado a partir de fotografías que repasan la historia de Cantalojas y de la propia feria desde sus primeros registros hasta la actualidad. Además, algunas actividades se adelantarán al sábado 10 y al domingo 11 de octubre para ampliar el programa.

Durante la jornada se rendirá homenaje a Enrique Reus, Paco Muñoz y Julián Arenas, participantes en la recuperación de la feria en 1985, con la entrega de placas conmemorativas. La feria servirá asimismo para abordar algunos de los principales retos de la ganadería, entre ellos el relevo generacional. La localidad afronta una importante generación de jubilaciones, mientras las incorporaciones siguen siendo reducidas.

A ello se suman las dificultades administrativas y sanitarias que afectan a la actividad. En este contexto, las escuelas de pastoreo continúan desarrollándose y tienen previsto celebrar una nueva edición este otoño.

Estas iniciativas están orientadas principalmente a formar mano de obra para apoyar a explotaciones ya existentes, especialmente en el pastoreo de ganado ovino y caprino extensivo.

Gregorio ha defendido durante la presentación el respaldo de las administraciones al sector primario y ha destacado que "defender a la ganadería es defender a nuestros pueblos, a nuestro territorio, al medio rural y, por supuesto, al futuro de toda la comarca".

Por su parte, Moreno ha subrayado que la feria pretende "mirar al pasado con orgullo, disfrutar del presente y mirar al futuro con esperanza", poniendo el foco en la continuidad de una actividad que forma parte de la identidad de Cantalojas y de la Sierra Norte.