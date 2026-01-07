La cantata Carmina Burana llega este sábado Albacete e impulsará las bandas sinfónicas de la provincia

ALBACETE 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La producción musical Carmina Burana, dirigida por el músico José David Jareño y en colaboración con el director de orquestas sinfónicas Cristóbal Soler, se estrena este sábado, 10 de enero, en el Teatro Circo de Albacete. Recorrerá al menos otros tres municipios de la provincia para fomentar las carreras artísticas de los componentes de las distintas bandas que participan en la cantata.

El presidente de la Diputación, Santi Cabañero, ha presentado este miércoles en el palacio provincial esta propuesta, agradeciendo la colaboración del maestro Cristóbal Soler, "una de las grandes batutas a nivel mundial", formado en Munich y Viena y fundador de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia.

La obra musical, de origen medieval y recogida por el compositor alemán Carl Orff, será interpretada por la Banda Sinfónica Provincial Albacete, compuesta por una primera plantilla de 76 artistas, en una iniciativa que "da el broche de oro" a la creación de la banda sinfónica formada por músicos de diferentes puntos de la geografía albaceteña y que supone "una oportunidad formativa y artística" para "crear un espacio para jóvenes y profesionales para trabajar con músicos de gran prestigio" y tejer redes culturales a lo largo de la provincia, según ha explicado el vicepresidente de la Federación Regional Castellano-Manchega de Sociedades Musicales, Carlos Royo.

Los otros tres municipios de la gira están aún por confirmar, según ha detallado el presidente provincial, si bien ha asegurado que serán "en espacios emblemáticos de Albacete" que puedan acoger el tamaño y los requisitos de la banda musical.

Cabañero ha recordado que esta propuesta de arranque de año responde a la dedicación de la Diputación por la música, a la que ha considerado "uno de los grandes pilares" para fijar población en los pueblos y otorgarles vida cultural a través de las bandas municipales, que han recibido en la última legislatura más de tres millones de euros por parte de la Diputación.

El maestro y director, Cristóbal Soler, ha catalogado la situación de la música clásica española como "increíble", gracias a la calidad de los artistas nacionales, quienes han convertido al país "en el mayor creador de músicos de calidad para Europa" en la actualidad.

Esto ha sido posible, según ha valorado, gracias a la dedicación de "los padres, los profesores y también las instituciones como la Diputación de Albacete", que a través de iniciativas como este proyecto de formación y gira musical, otorga "una música de calidad que sana el alma" y promueve las carreras profesionales de sus artistas locales.

El estreno comenzará a las 19.30 del sábado en el Teatro Circo, pudiendo adquirirse las entradas gratuitas hasta llenar aforo en la taquilla del mismo edificio.