Capturado y trasladado al Zoo de Guadalajara el corzo avistado en el entorno de La Concordia

Archivo - Zoo de Guadalajara. - Oscar J. Barroso / Europa Press - Archivo

GUADALAJARA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El corzo cuya presencia fue detectada este jueves en el entorno de los parques de San Roque y La Concordia de Guadalajara ha sido finalmente localizado y capturado sin incidentes por efectivos de la Policía Local y trasladado al Zoo Municipal de Guadalajara.

Así lo ha confirmado este viernes el concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Guadalajara, Chema Antón, quien ha explicado que el animal fue localizado en las inmediaciones del centro de salud del Ferial y trasladado posteriormente al Zoo Municipal para su atención y posterior devolución a su entorno.

Antón ha querido declarar que el corzo avistado no se había escapado del zoo "porque había uno y el que había está", sino que "venía de fuera", y tras ser localizado, avisaron a personal del servicio zoológico y ahora se encuentra en estas instalaciones.

Por su parte, la regidora, Ana Guarinos, ha atribuido este tipo de apariciones a la elevada presencia de corzos existente en áreas próximas al municipio.

"Si uno circula por las carreteras de Marchamalo o Torija puede ver numerosos corzos. Hay una importante población y algunos animales terminan acercándose a la ciudad en busca de espacio, agua o alimento", ha explicado, tras reconocer que hay una sobrepoblación de esta especie en el entorno y que algunos terminan entrando en la ciudad o municipios cercanos.

El Ayuntamiento había pedido previamente a la ciudadanía que evitara acercarse al animal o intentar capturarlo por sus propios medios, así como que siguiera las indicaciones de los servicios de emergencia para garantizar la seguridad tanto del corzo como de las personas.