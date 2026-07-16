Carcelén (Albacete) vivirá su IV Recreación Histórica el 20 de agosto centrándose en el periodo medieval de la localidad

Presentación de la IV Recreación Histórica de Carcelén. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La IV Recreación Histórica de Carcelén, 'El latido de un pueblo', convertirá a la localidad en un gran escenario al aire libre el próximo 20 de agosto, centrándose en su periodo medieval y con la Plaza del Castillo como epicentro de esta iniciativa, que se celebra en los días previos a fiestas locales del Santo Cristo de las Eras.

El diputado provincial de Cultura, Miguel Zamora, ha presentado el evento junto al alcalde de la localidad, Antonio Moreno, y el director de la representación, Ramón Mínguez, quienes han dado a conocer los detalles de una iniciativa organizada por la Asociación Cultural Conde de Casal, con el apoyo del Ayuntamiento y de la Diputación, y con la que este municipio de La Manchuela 'viajará' a la Edad Media para reencontrarse con su historia.

Durante su intervención, el diputado ha felicitado tanto a la organización como al Consistorio y al conjunto de la ciudadanía por el trabajo, la ilusión y el compromiso que hacen posible esta "aventura" colectiva, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Un proyecto colectivo Ambientado en la Edad Media, 'El latido de un pueblo' recrea un periodo de incertidumbre, alianzas y enfrentamientos que marcaron el destino de la localidad como enclave estratégico entre Castilla y el levante peninsular.

MÁS DE MEDIO CENTENAR DE VECINOS

Más de medio centenar de vecinos y vecinas de todas las edades serán los protagonistas de esta recreación en la que llevan trabajando meses, tanto en la interpretación, como en lo relativo a la elaboración de decorados, vestuario o escenografía, haciendo de esta iniciativa "un auténtico proyecto de participación ciudadana que fortalece la identidad colectiva y el sentimiento de pertenencia".

Y, al mismo tiempo, consiguiendo "una espectacular puesta en escena que combina interpretación, música, iluminación, efectos especiales, combates medievales y una cuidada ambientación para ofrecer al público una experiencia inmersiva y emocionante".

Un trabajo que Zamora ha valorado y agradecido, destacando que Carcelén "es un municipio con mucha historia", y ha incidido en la necesidad de promocionar la cultura y el patrimonio de nuestros pueblos, apuntando que es una herramienta clave para conservar la memoria de los territorios y generar oportunidades de desarrollo.

Asimismo, ha reiterado el compromiso de la Diputación con este tipo de iniciativas que nacen desde el territorio y cuentan con una amplia implicación ciudadana, y ha recordado que este año la institución ha cambiado "la dinámica en la cual destina los recursos a las actividades que se realizan en la provincia", pero ha dejado claro que el objetivo es seguir dando respuesta a las sensibilidades culturales, históricas y patrimoniales de cada pueblo.

"La colaboración desde el Servicio de Cultura de la Diputación sigue patente y este año hemos dado un salto de crecimiento en cuanto a los recursos económicos empleados para promocionar este tipo de eventos y en todas las disciplinas artísticas que podamos imaginar a lo largo y ancho de la provincia, promovidos tanto por ayuntamientos como por asociaciones, que hacen una labor impagable", ha afirmado Zamora, destacando la implicación de colectivos y ciudadanía para "hacer posible que los eventos sean un éxito".

Además, el diputado ha reiterado que desde la institución van a seguir sumando su apoyo para que la Recreación Histórica de Carcelén "sea un evento que, con ayuda de todos, de los protagonistas y del municipio, y por supuesto de la Diputación de Albacete", siga creciendo en visibilidad y atractivo.

Finalmente, ha animado a acercarse el próximo 20 de agosto a la localidad para disfrutar de un espectáculo "que se va a desarrollar en uno de los grandes espacios patrimoniales de la provincia y estoy convencido de que va a ser un éxito", indicando que mientras en estas fechas son muchas las personas que "aprovechan para irse fuera, los que nos quedamos aprovechamos para decir que la provincia de Albacete tiene mucho que ofrecer también en verano".

"ALGO NUNCA VISTO"

Por su parte, el alcalde de Carcelén ha tomado la palabra para agradecer el apoyo de la Diputación y para poner en valor el trabajo y la aportación de la Asociación Cultural Conde de Casal, subrayando que gracias a esta entidad "la localidad tiene una gran oferta de actividades en las que puede participar todo el pueblo y, en este caso, si no quieren como actores, pueden hacerlo yendo a ver la recreación".

En este sentido, ha explicado que "el año pasado la representación del Santo Cristo fue un éxito por el público y por la unión que demostró el pueblo", y ha avanzado que este 2026 "promete y mucho, no sólo por el escenario (el Castillo Conde Casal), sino por lo que está preparando la asociación en lo referente a puesta en escena, que va a ser algo que nunca se ha visto en Carcelén, ni en muchos pueblos de alrededor".

El director de la representación, Ramón Mínguez, ha sido el último en intervenir y ha dado a conocer los detalles del evento, señalando que esta cuarta edición contempla como novedad el cambio en la temática, que se centrará en el periodo medieval de la localidad.

"Las anteriores recreaciones han estado dedicadas a la historia del Cristo de las Eras y en ésta queremos promocionar toda la historia de Carcelén, hacerla visible al resto del pueblo y darla a conocer fuera, y que no se pierda esa historia, sino que se mantenga viva", ha explicado Mínguez.

Las recreaciones comenzaron a partir de un guión escrito por el propio Mínguez y, posteriormente, se ha sumado el trabajo de la historiadora Alejandra Escobar, que "ha incorporado claves para situar la historia en un ámbito histórico alrededor del año 1200", como ha explicado el director de la representación, subrayando que han trabajado con mucha ilusión.