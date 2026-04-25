Carlos Molina asume la presidencia del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha - COLEGIO DE MÉDICOS C-LM

ALBACETE 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha ha celebrado este sábado en Albacete el acto oficial de traspaso de poderes, en el marco de las III Jornadas de la Profesión Médica que durante dos días ha reunido a representantes institucionales, expertos y profesionales de toda la región.

Tras dos años al frente de la institución, Blas González Montero, presidente del Colegio de Médicos de Albacete, ha cedido la presidencia a Carlos Molina Ortega, actual presidente del Colegio de Médicos de Cuenca, que asume desde el 25 de abril la representación autonómica de la profesión médica, ha informado el Colegio en nota de prensa.

Durante su intervención de despedida, Blas González ha realizado un balance de su mandato, marcado, según ha dicho, por el compromiso con la deontología, la defensa de la profesión y la atención integral a los médicos.

Ha recordado hitos como la presentación del Código Deontológico renovado, el impulso al PAIME, la participación activa en los debates sanitarios regionales y la representación de CastillaLa Mancha en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Ha subrayado que estos dos años "han estado guiados por la responsabilidad, la ética y el cuidado de quienes cuidan", y agradeció el trabajo de los colegios provinciales y de todos los miembros del Consejo.

"Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico", ha indicado.

NUEVA ETAPA "CON GRATITUD Y HUMILDAD"

Por su parte, el nuevo presidente, Carlos Molina, ha expresado su reconocimiento a los anteriores responsables autonómicos y destacó que inicia esta etapa "con gratitud, humildad y la convicción de que la profesión médica es la mejor del mundo".

En su discurso, ha señalado que su mandato estará centrado en cuestiones clave como el Estatuto propio del médico, la LOPS y la coordinación institucional entre los colegios provinciales.

Ha subrayado que cada colegio desarrolla una labor esencial en formación, deontología e intrusismo, pero que el papel del Consejo Autonómico debe ser "unir, coordinar y representar la voz común de la profesión en CastillaLa Mancha".

Molina ha dedicado una parte de su intervención al PAIME, anunciando la necesidad de avanzar hacia un modelo autonómico reforzado y solicitando el apoyo de todos los colegios para garantizar su sostenibilidad.

Ha concluido poniéndose "a disposición de todos los compañeros" y reafirmando su compromiso con una profesión que definió como "un acto de humanidad basado en ayudar a los demás".

El acto de traspaso se ha celebrado en presencia de los representantes de los cinco colegios provinciales y de los miembros del Consejo Autonómico, en el marco de unas jornadas que han reunido a profesionales de toda la región para analizar los retos actuales de la profesión médica.