Carlos de la Morena presenta 'Vino a cuento', una oda sobre cómo coser la pasión por el vino a base de relatos cortos

Carlos de la Morena publica 'Vino a cuento' - EUROPA PRESS

TOLEDO 9 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista toledano Carlos de la Morena acaba de publicar lo que se ha convertido en su primer libro en formato literario, 'Vino a cuento', una colección de 27 pequeños relatos con el líquido elemento como hilo conductor rescatados de las píldoras emitidas en la etapa 2012-2016 en Radio 5 de Radio Nacional de España.

Una adaptación al papel que reproduce lo que en su día se envolvió para escucharlos a modo de 'quesitos' de tres minutos por porción, una colección que llegó a 114 capítulos de los que ahora, uno de cada cuatro, ha terminado por ilustrar su libro.

En conversación con Europa Press, De la Morena explica que se trata de historias, casi todas ellas, de origen real, bien transmitidas por pura tradición oral desde fuera hasta sus oídos, cuentos que a la hora de manchar de tinta el papel empiezan siempre con la misma fórmula: 'El otro día quedé con un amigo...', y a partir de ahí, a estirar del hilo.

Es el caso, como paradigma, del bar El Antojo, "una taberna que existió realmente, con mucha gente, con ambiente de todo tipo y con la vida de Toledo ahí metida". Ese punto de partida da pie para una de las entregas. "Lo que ocurre en el cuento no existió, pero el ambiente de la taberna, sí".

La estrategia, al fin y al cabo, es la de "escribir cuentos con vino en vez de con tinta", y es que el vino en una taberna "es conversación, amistad, vendimia, cooperativa, cultura".

Cuentos que también "hablan del vino de los monasterios, de los jóvenes, de cómo engancharles, de cómo se exporta o de las vendimias antiguas". "Veintisiete cuentos dispares, diversos, en los que trato de implicar todo lo que es la cultural del vino de la que somos herederos y partícipes".

CÓMO ENGANCHAR A LOS JÓVENES

Carlos de la Morena, tras una vida conociendo el vino a base de investigación y disfrute, aboga por abrir esa cultura del vino a través del conocimiento al sector más joven de la población, una puerta de entrada que podría derivar en que, a través de un mayor conocimiento, explorar nuevas formas de disfrutarlo.

Una apertura de miras que ya tiene un trabajo precedente, el de la didáctica que hubo que hacer entre los productores vinícolas de Castilla-La Mancha para convencerle de que su producción tendría mucho más valor que el obtenido al vender a granel.

"Ya costó introducir esa cultura del vino, pero está costando más introducirla a nivel usuario de lo que costó al cooperativista de Castilla-La Mancha", asegura el periodista.

Por ello, lo que toca ahora es "convencer a los bodegueros de cómo llevar la cultura a los jóvenes y animarles a descubrir, a conocer, a contarles las características de cada variedad, el tipo de suelo o cómo se elabora".

Y es que para el experto, conseguir que el consumidor tenga interés por todas las circunstancias que rodean a un buen vino pueden conformar una puerta de entrada perfecta para ensanchar el interés por el producto final. "Eso es lo que a mí me atrajo al mundillo, toda la inmensidad de conocimientos que permite disfrutar de una copa de vino".

Este escenario se dibuja incluso en uno de los cuentos que ofrece el libro, un relato en el que se propone a los jóvenes entrar más de lleno en todo lo que rodea al mundo del vino. Tal y como defiende el autor, toda publicidad es poca. "Si a Donald Trump le gustara el vino, al mundo del vino le iría mucho mejor".

TODOS LOS REZOS DEL MUNDO AL DIOS DEL VINO

De la Morena invoca en este punto al inexistente dios del vino en el algoritmo actual, a quien le ofrecería "todos los rezos y todas las velas del mundo, hasta algún cochinillo o un buen queso manchego" con tal de gozar de su protección para todo el sector.

De todo ello habla en el libro, una colección que en todo caso "no está pensada para los expertos". "Me gustaría que el libro fuera para la gente que no está tan implicada en el mundo del vino. Son textos, es literatura, he cuidado el lenguaje, que la métrica sea fluida, que no haya tropezones".

El formato de píldora a modo de colección de cuentos provoca, además, que la lectura del libro pueda realizarse por fascículos. "Puedes leerte cada cuento en diez minutos".

Esta idea de pasajes ligeros no hace, en todo caso, que el vino elegido para acompañar su lectura sea "un poco más profundo". De este modo, De la Morena propone un Pinot Noir para maridar con el libro.

Admite en este punto que tenía previsto dar cabida a más cuentos y llegar a la treintena, y fue por recomendación de la editora que el libro se quedó en los 27 y así dejar "con ganas de más" al lector. Un planteamiento que, no descarta, pueda derivar en una segunda entrega.

Tras esta primera experiencia literaria más allá de una primera incursión encuadernada en la que coleccionó su experiencia en el mundo del vino, De la Morena apunta ahora al formato novela, y más allá. "Soñando incluso una película con algunos de estos relatos".

Todos los relatos, toda vez ha pasado su primer formato radiofónico, están diseñados "para provocar el interés desde el principio, mantenerlo bien envuelto y darle un giro final a modo de guinda del pastel".

'Vino a cuento' salta al mundo editorial con la vitola de ser la primera colección de cuentos relacionados con lo vinícola, tal y como defiende el autor. "Libros dedicados a contar cuentos de vino, no existen", zanja el autor.