Carmen Riolobos deja la política institucional tras 48 años: "Los cargos terminan. La gratitud permanece"

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TOLEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por la provincia de Toledo Carmen Riolobos deja la política institucional tras 48 años sirviendo desde las instituciones. "Los cargos terminan. La gratitud permanece", ha asegurado en un mensaje enviado a los medios de comunicación.

"Hoy termino una etapa extraordinaria. Tras 48 años trabajando cierro mi etapa en la política institucional. Me voy con la satisfacción del deber cumplido y, sobre todo, con una palabra: Gracias".

Riolobos ha agradecido a sus votantes la confianza depositada, así como a los dirigentes que confiaron en ella y que le dieron la oportunidad y "el honor de servir desde las instituciones".

"Gracias a mis compañeros que me enseñaron, me ayudaron a crecer y compartieron conmigo tantos años de trabajo, esfuerzo y compromiso.

Gracias a los medios de comunicación por su apoyo inestimable al servicio de la verdad. Me llevo mucho: personas, experiencias, afecto y recuerdos para toda una vida", ha añadido la dirigente talaverana.

Según ha dicho, "los cargos terminan", pero "la gratitud permanece". "Gracias por el voto, por la confianza y por la compañía.

Y, sobre todo, gracias por haberme permitido servir a Talavera de la Reina, a Toledo, a Castilla-La Mancha y a España".

Finalmente, ha subrayado que seguirá trabajando para que España tenga el gobierno que necesita, "un gobierno de responsabilidad, grandeza y entrega a sus ciudadanos". El gobierno --ha apuntado-- "por el que he luchado estos años" y que espera ver "muy pronto por el bien de sus hijos y de su país".