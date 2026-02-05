El Carnaval de Tarancón arrancará el 7 de febrero con el pregón y finalizará el 22 con el Desfile del Domingo de Piñata

Presentación del Carnaval de Tarancón. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 25 actividades, que se desarrollarán entre el 7 y el 22 de febrero, componen la programación del Carnaval 2026 de Tarancón. Verónica Sáez y Alejandro Sánchez inaugurarán con su pregón los actos este sábado, a las 20.00 horas, en el Auditorio Municipal.

La carpa, que por tercer año consecutivo se instalará en el Parque Ferial, acogerá buen aparte de las actividades previstas. "El Carnaval de Tarancón no ha dejado de crecer en los últimos años, en actividades, en participación, en colectivos que se implican en su desarrollo, y la verdad es que genera un importante dinamismo social, también económico, turístico", ha resaltado el alcalde, José Manuel López Carrizo, este jueves en la presentación de la programación, junto al concejal de Festejos, Tradiciones y Juventud, Juan Castejón.

Ya se han convocado los concursos para el tardeo del Sábado de Carnaval, que será el día 14 de febrero en la carpa. Si las condiciones climatológicas no lo impiden, los desfiles en la calle serán protagonistas la mayor parte de las jornadas. Como novedad, el Martes de Carnaval habrá tardeo carnavalero con merienda y actividades infantiles, de 17.30 a 19.00 horas también en la carpa.

La Junta Local de Seguridad para la coordinación y refuerzo de los efectivos se llevará a cabo la próxima semana. Los eventos más multitudinarios se prevén en el preludio y la fiesta de 'Los Años 60', los días 20 y 21 de febrero, y para el Desfile del Domingo de Piñata, que es todo un referente en la comarca.

Desde el Ayuntamiento agradecen la implicación de todas las personas y colectivos que se vuelvan para que esta programación sea posible, especialmente de la Comisión de Festejos y el tejido asociativo. La programación se distribuirá impresa, ya se puede consultar en www.tarancon.es, y también se podrá seguir desde la aplicación móvil Festejos Tarancón.