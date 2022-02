Carnicero critica la "autocomplacencia sin límites" de Rojo pero no desvela si será candidato del PP en Guadalajara

GUADALAJARA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, cree que la decisión del alcalde, Alberto Rojo, de repetir como candidato a la Alcaldía de la capital alegando tener "ilusión" y porque ha hecho "un buen trabajo", denota que "su autocomplacencia no tiene límites", pues "es la ciudad de los baches y del olvido". De momento, no ha desvelado si él se postulará para esa responsabilidad por el PP, pues considera que ahora no están "en esos planteamientos".

De este modo ha reaccionado el portavoz 'popular' tras las manifestaciones realizadas por Rojo en una entrevista a Europa Press, de quien Carnicero ha señalado que está "más preocupado por su imagen y por las siglas de su partido" que por la ciudad.

"Creo que, realmente, en esa entrevista y con esas declaraciones, el señor Rojo se descubre, y lejos de preocuparse de la ciudad y de comportarse como su alcalde, se está comportando como lo que es, el delegado del PSOE", ha declarado.

"La autocomplacencia del señor Rojo no tiene límites. Que defina que lo ha hecho bien cuando es la ciudad de los baches y del olvido", ha denunciado el portavoz 'popular' al ser preguntado por los periodistas sobre la intención del alcalde de revalidar en esta responsabilidad si su partido así lo estima.

Carnicero ha afirmado que, si bien hasta el 2019 Guadalajara era referente en materia de servicios municipales a través de áreas como la de gestión de las zonas verdes, "ahora tenemos los parques de la ciudad de Guadalajara peor que nunca y la ciudad más sucia que nunca".

"El señor Rojo, lejos de hacer una autocrítica y un análisis que deberíamos de realizar todos los políticos, está más preocupado en sus siglas", ha apostillado.

Respecto a si él tiene interés en ser candidato por el PP, se ha limitado a manifestar que en su formación no están ahora mismo "en esos planteamientos" pese a que haya "otros" como el PSOE "que si lo están".

"Nosotros solo queremos aportar nuestro granito de arena para recuperar la senda que tuvo Guadalajara hasta 2019 y sacar la ciudad adelante mientras que hay otros, como Rojo, que están más preocupados en su imagen", ha abundado.