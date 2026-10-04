La Carrera Solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural alcanza un nuevo récord superando las 6.700 inscripciones - EUROCAJA RURAL

TOLEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de corredores uniformados con la camiseta verde han participado este domingo en Toledo en la Carrera Solidaria contra la ELA, organizada por Fundación Eurocaja Rural. Esta edición ha vuelto a superar el récord de participación, con más de 6.700 inscripciones. La recaudación definitiva obtenida se dará a conocer cuando cierren las aportaciones al Dorsal Cero y las acciones 'Una foto, un euro' y '100% solidarios', el próximo 13 de octubre.

Representantes de las diez entidades beneficiarias de la carrera este año (Asociación ELA CLM-AdELAnte, adELA Comunidad de Madrid, ELA Castilla y León, adELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, ARAELA Aragón, canELA Cantabria, VencELA La Rioja, ELA Andalucía y ELA Extremadura) han comenzado la jornada con la marcha solidaria contra la ELA, protagonizada por personas afectadas, familiares, cuidadores y autoridades, y que ha dado mayor visibilidad a esta enfermedad degenerativa.

Igualmente, instantes previos al inicio de la carrera, el presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha leído un manifiesto donde subrayó que esta Carrera se ha convertido en un movimiento de alcance nacional, en un emotivo homenaje y una gran muestra de solidaridad hacia las personas que conviven con la ELA y sus familias, y aquellos que como José Luis García (compañero de Eurocaja Rural que falleció a causa de la ELA) forman parte de nuestra memoria.

"La verdadera carrera contra la ELA no aparece en ningún cartel, no tiene recorrido marcado ni dorsal, sino que es una lucha diaria que afrontan los afectados junto a sus seres queridos, cuidadores, profesionales y asociaciones que les acompañan en cada etapa del camino. Nadie elige esta carrera, pero nosotros sí elegimos participar a vuestro lado, porque contra la ELA, cada paso cuenta", ha señalado.

Además del presidente de la Fundación Eurocaja Rural y del director general de la entidad financiera, Javier López Martín y Víctor Manuel Martín López respectivamente, han participado en el evento el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el director general de Discapacidad, Francisco José Armenta, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; y representantes de las diversas entidades beneficiarias.

Durante su intervención ante los medios, el presidente de la Fundación Eurocaja Rural ha agradecido el apoyo de las Administraciones Públicas, así como la respuesta de patrocinadores, colaboradores y voluntarios, y especialmente la fortaleza y el esfuerzo de pacientes, familiares, cuidadores, profesionales e investigadores, así como la implicación de la ciudadanía a través de su participación y colaboración.

"La Carrera Solidaria contra la ELA pone el foco en las personas que conviven con la enfermedad, y traslada un mensaje de apoyo, compromiso y esperanza. Más allá de la organización o la participación alcanzada, esta iniciativa reivindica la necesidad de dar visibilidad a la ELA, impulsar la investigación y garantizar la dignidad y la calidad de vida de los pacientes, recordando que nadie debe afrontar esta realidad en soledad", ha dicho.

"Hoy hemos batido récords, pero lo más importante es que hemos superado barreras. Barreras de indiferencia, de desconocimiento, de distancia porque cada inscripción, aportación y gesto de solidaridad contribuye a generar conciencia social, esperanza, y a avanzar en la lucha contra la enfermedad, reafirmando que cada dorsal representa un compromiso colectivo y que, frente a la ELA, cada paso cuenta. Y hoy hemos dado muchos", ha concluido.

VALORACIÓN ENTIDADES BENEFICIARIAS

En nombre de las entidades beneficiarias de la carrera han intervenido el director general de ELA-Adelante CLM, David Amores, quien ha agradecido a la Fundación Eurocaja Rural, empresas, particulares y voluntarios hacer posible esta iniciativa.

"Hoy disfrutamos de un día de solidaridad y deporte y un momento dulce porque es próxima la publicación de toda la normativa del desarrollo del Grado III+ en la región, pero todo este ambiente festivo no puede enmascarar la realidad del avance de la enfermedad", ha indicado

Por su parte, el presidente de ARAELA, Luis Estiragués, ha destacado que "las asociaciones beneficiarias tenemos este día marcado en nuestro calendario porque es muy especial en todos los sentidos: por aportación económica, por visibilidad de la enfermedad, por cómo se vuelca la ciudad de Toledo. Esto no es una carrera más, es la Carrera contra la ELA, el acontecimiento más importante contra la ELA en todo el territorio nacional".

JUNTA Y AYUNTAMIENTO REFUERZAN SU IMPLICACIÓN CONTRA LA ELA

Por su parte, el director general de Discapacidad en Castilla-La Mancha ha agradecido "el compromiso envidiable de Fundación Eurocaja Rural cada año con esta enfermedad y el trabajo encomiable realizado por ELA-Adelante CLM en las ayudas del Gobierno Regional para poner solución a las diversas problemáticas existentes".

Asimismo, ha recordado que "el Consejo de Gobierno regional aprobó el pasado martes las modificaciones normativas que llevan a un nuevo decreto que garantiza el apoyo a las personas con ELA. Este decreto agiliza el procedimiento para poder solicitar alas ayudas correspondientes y también que las prestaciones económicas se verán reflejadas de manera inmediata".

"En la región priorizamos la valoración de la discapacidad y de la dependencia, y este decreto saldrá publicado en el Diario Oficial mañana lunes y entrará en vigor este martes. Tendrá un impacto sobre unas 50 personas afectadas por ELA y un impacto económico de unos 3,7 millones de euros. ES una buena noticia que agilizará considerablemente la atención y el acompañamiento a las personas con ELA", ha indicado.

Por último, el alcalde de Toledo ha felicitado a la Fundación Eurocaja Rural por convertir esta carrera "en el evento deportivo de apoyo a la lucha contra la ELA más importante de toda España, y lo tenemos aquí en Toledo".

"Agradezco a Eurocaja Rural por ser impulsor y líder de esta iniciativa y al resto de instituciones y personas que hacen posible esta auténtica maravilla de la solidaridad. Casi 7.000 personas se han inscrito este año y esto es algo muy positivo. Desde las instituciones públicas tenemos que intentar tratar de eliminar todas las trabas posibles para que la ley llegue a las personas, porque una ley cumple su objetivo cuando llega a las personas, no solo cuando se tramita o publica en el BOE", ha recalcado.

DETALLES DE LA CARRERA

El carácter benéfico y 100% solidario de esta carrera ha motivado siempre una gran participación social, institucional y empresarial, que se ha podido corroborar con la superación cada año del número de participantes y recaudación, creciendo esta edición en número de inscripciones desde toda la geografía española.

Esta edición ha contado con el respaldo de entidades e instituciones como Ayuntamiento de Toledo, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Academia de Infantería de Toledo, Policía Local de Toledo, Cuerpo de Bomberos de Toledo, Protección Civil y Cruz Roja.

Además de corredores populares, han participado clubes de atletismo, deportistas amateurs, familias y grupos de amigos, todos ellos unidos por una causa común. La atmósfera festiva se completó con zonas lúdicas en los alrededores de la carrera, donde niños y adultos disfrutaron de actividades recreativas con un marcado carácter solidario.

Quienes no hayan podido asistir presencialmente aún pueden colaborar a través del Dorsal Cero, disponible en https://fundacioneurocajarural.es/*hasta el 13 de octubre. También se puede participar de forma virtual, compartiendo publicaciones en redes sociales a través del hashtag #CarreraSolidariaFundaciónECR, sumando así un euro adicional por cada publicación.